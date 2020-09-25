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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200925/tramp-1577790945.html
Трамп обвинил семью Байдена в связях с Россией
Президент США Дональд Трамп назвал "большой историей" сообщения о работе Хантера Байдена с супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:05
2020-09-25T19:05
президентские выборы в сша - 2020
россия
хантер байден
дональд трамп
джо байден
елена батурина
майами
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп назвал "большой историей" сообщения о работе <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> с супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова <a href="http://ria.ru/person_Elena_Baturina/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Батуриной</a>."Они (Байдены) имели дела с Россией. Сын <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>… получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы. У него ничего не было, пока Джо не стал вице-президентом", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в <a href="http://ria.ru/location_Miami/" target="_blank" data-auto="true">Майами</a>.По его словам, это "большая история", которая "взорвала интернет"."Было бы неплохо, если бы мейнстремные (lamestream - ред.) СМИ сделали что-нибудь на этот счет", - добавил <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a>, который часто критикует СМИ за то, что они, по его мнению, замалчивают скандальную информацию о Байденах.Ранее сенаторы-республиканцы <a href="http://ria.ru/person_ron-johnson/" target="_blank" data-auto="true">Рон Джонсон</a> и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что Хантер Байден и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, связанными с властями.Трамп заявил, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден знал все об операциях сына и теперь должен сняться с президентской гонки, но Байден этому совету не внял.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/1577722233.html
https://ria.ru/20200920/pushkov-1577497885.html
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россия
майами
сша
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россия, хантер байден, дональд трамп, джо байден, елена батурина, майами, сша, в мире

Трамп обвинил семью Байдена в связях с Россией

19:05 25.09.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "большой историей" сообщения о работе Хантера Байдена с супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.
"Они (Байдены) имели дела с Россией. Сын Джо Байдена… получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы. У него ничего не было, пока Джо не стал вице-президентом", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Майами.
С ослами жить - упрямым быть. Трамп лишил Байдена дара речи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 17:26Акценты
С ослами жить – упрямым быть. Трамп лишил Байдена дара речиТрамп сейчас не был таким категоричным, как в июне. Тогда он конкретно заявил, что может не признать свое поражение. Байден тогда в ответ пригрозил ему военными, а сейчас даже он не нашел, что возразить.
По его словам, это "большая история", которая "взорвала интернет".
"Было бы неплохо, если бы мейнстремные (lamestream - ред.) СМИ сделали что-нибудь на этот счет", - добавил Трамп, который часто критикует СМИ за то, что они, по его мнению, замалчивают скандальную информацию о Байденах.
Ранее сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что Хантер Байден и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.
Трамп заявил, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден знал все об операциях сына и теперь должен сняться с президентской гонки, но Байден этому совету не внял.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 02:44Президентские выборы в США - 2020
Пушков рассказал о перспективах прихода Байдена к власти в США для России
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Президентские выборы в США - 2020РоссияХантер БайденДональд ТрампДжо БайденЕлена БатуринаМайамиСШАВ мире
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