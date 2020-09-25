https://ria.ru/20200925/tramp-1577790945.html

Трамп обвинил семью Байдена в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал "большой историей" сообщения о работе Хантера Байдена с супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:05

2020-09-25T19:05

2020-09-25T19:05

президентские выборы в сша - 2020

россия

хантер байден

дональд трамп

джо байден

елена батурина

майами

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп назвал "большой историей" сообщения о работе <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> с супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова <a href="http://ria.ru/person_Elena_Baturina/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Батуриной</a>."Они (Байдены) имели дела с Россией. Сын <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>… получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы. У него ничего не было, пока Джо не стал вице-президентом", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в <a href="http://ria.ru/location_Miami/" target="_blank" data-auto="true">Майами</a>.По его словам, это "большая история", которая "взорвала интернет"."Было бы неплохо, если бы мейнстремные (lamestream - ред.) СМИ сделали что-нибудь на этот счет", - добавил <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a>, который часто критикует СМИ за то, что они, по его мнению, замалчивают скандальную информацию о Байденах.Ранее сенаторы-республиканцы <a href="http://ria.ru/person_ron-johnson/" target="_blank" data-auto="true">Рон Джонсон</a> и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что Хантер Байден и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, связанными с властями.Трамп заявил, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден знал все об операциях сына и теперь должен сняться с президентской гонки, но Байден этому совету не внял.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/1577722233.html

https://ria.ru/20200920/pushkov-1577497885.html

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россия

майами

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хантер байден, дональд трамп, джо байден, елена батурина, майами, сша, в мире