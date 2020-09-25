https://ria.ru/20200925/tramp-1577738684.html

Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"

Сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Дональда Трампа, "возможным российским агентом". РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T03:18

2020-09-25T03:18

2020-09-25T03:18

линдси грэм

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Lindsi_Grehm/" target="_blank" data-auto="true">Линдси Грэм</a> назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, "возможным российским агентом".В опубликованных документах не сказано, что источник был "российским агентом", но подтверждается, что в 2009-2011 году <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> вело против него расследование и установило, что этот человек "в 2006 году контактировал с российским посольством и известными нам офицерами российской разведки". Была обнаружена также другая "порочащая" информация об этом человеке — какая именно, ФБР не сообщает.Имя источника не называется.Грэм заявляет, что досье, составленное экс-сотрудником разведслужб Кристофером Стилом, основывалось на ненадежном и дискредитированном источнике. При этом досье, которое было заказано политическими противниками Трампа и подготовлено перед выборами 2016 года, использовалось для слежки за сотрудниками штаба Трампа. "Компромат" на Трампа фигурирует в трех запросах в секретный суд <a href="http://ria.ru/organization_FISA1/" target="_blank" data-auto="true">FISA</a> о слежке за иностранными гражданами.Ранее независимый генеральный инспектор минюста уже раскритиковал ФБР за использование ненадежных источников в виде досье Стила для оправдания слежки за американскими гражданами. Грэм настаивает, что сотрудники ФБР должны понести за это ответственность.

https://radiosputnik.ria.ru/20200517/1571583844.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

линдси грэм, дональд трамп, сша, в мире