Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Дональда Трампа, "возможным российским агентом".
"Сегодня глава комитета по судебным делам Линдси Грэм публикует письмо от генпрокурора Уильяма Барра и рассекреченный краткий отчет ФБР, который показывает, что основной источник Кристофера Стила был возможным российским агентом и в прошлом был объектом контрразведывательного расследования ФБР", - говорится в письменном заявлении офиса сенатора.
В опубликованных документах не сказано, что источник был "российским агентом", но подтверждается, что в 2009-2011 году ФБР вело против него расследование и установило, что этот человек "в 2006 году контактировал с российским посольством и известными нам офицерами российской разведки". Была обнаружена также другая "порочащая" информация об этом человеке — какая именно, ФБР не сообщает.
Имя источника не называется.
Грэм заявляет, что досье, составленное экс-сотрудником разведслужб Кристофером Стилом, основывалось на ненадежном и дискредитированном источнике. При этом досье, которое было заказано политическими противниками Трампа и подготовлено перед выборами 2016 года, использовалось для слежки за сотрудниками штаба Трампа. "Компромат" на Трампа фигурирует в трех запросах в секретный суд FISA о слежке за иностранными гражданами.
Ранее независимый генеральный инспектор минюста уже раскритиковал ФБР за использование ненадежных источников в виде досье Стила для оправдания слежки за американскими гражданами. Грэм настаивает, что сотрудники ФБР должны понести за это ответственность.