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Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Дональда Трампа, "возможным российским агентом". РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T03:18
2020-09-25T03:18
линдси грэм
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Lindsi_Grehm/" target="_blank" data-auto="true">Линдси Грэм</a> назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, "возможным российским агентом".В опубликованных документах не сказано, что источник был "российским агентом", но подтверждается, что в 2009-2011 году <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> вело против него расследование и установило, что этот человек "в 2006 году контактировал с российским посольством и известными нам офицерами российской разведки". Была обнаружена также другая "порочащая" информация об этом человеке — какая именно, ФБР не сообщает.Имя источника не называется.Грэм заявляет, что досье, составленное экс-сотрудником разведслужб Кристофером Стилом, основывалось на ненадежном и дискредитированном источнике. При этом досье, которое было заказано политическими противниками Трампа и подготовлено перед выборами 2016 года, использовалось для слежки за сотрудниками штаба Трампа. "Компромат" на Трампа фигурирует в трех запросах в секретный суд <a href="http://ria.ru/organization_FISA1/" target="_blank" data-auto="true">FISA</a> о слежке за иностранными гражданами.Ранее независимый генеральный инспектор минюста уже раскритиковал ФБР за использование ненадежных источников в виде досье Стила для оправдания слежки за американскими гражданами. Грэм настаивает, что сотрудники ФБР должны понести за это ответственность.
https://radiosputnik.ria.ru/20200517/1571583844.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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линдси грэм, дональд трамп, сша, в мире

Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"

03:18 25.09.2020
5286
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Дональда Трампа, "возможным российским агентом".
"Сегодня глава комитета по судебным делам Линдси Грэм публикует письмо от генпрокурора Уильяма Барра и рассекреченный краткий отчет ФБР, который показывает, что основной источник Кристофера Стила был возможным российским агентом и в прошлом был объектом контрразведывательного расследования ФБР", - говорится в письменном заявлении офиса сенатора.
В опубликованных документах не сказано, что источник был "российским агентом", но подтверждается, что в 2009-2011 году ФБР вело против него расследование и установило, что этот человек "в 2006 году контактировал с российским посольством и известными нам офицерами российской разведки". Была обнаружена также другая "порочащая" информация об этом человеке — какая именно, ФБР не сообщает.
Имя источника не называется.
Грэм заявляет, что досье, составленное экс-сотрудником разведслужб Кристофером Стилом, основывалось на ненадежном и дискредитированном источнике. При этом досье, которое было заказано политическими противниками Трампа и подготовлено перед выборами 2016 года, использовалось для слежки за сотрудниками штаба Трампа. "Компромат" на Трампа фигурирует в трех запросах в секретный суд FISA о слежке за иностранными гражданами.
Ранее независимый генеральный инспектор минюста уже раскритиковал ФБР за использование ненадежных источников в виде досье Стила для оправдания слежки за американскими гражданами. Грэм настаивает, что сотрудники ФБР должны понести за это ответственность.
Президент США Дональд Трамп перед брифингом для прессы в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.05.2020
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"Куча грязного белья". Хакеры шантажируют Трампа "тоннами компромата"
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Линдси ГрэмДональд ТрампСШАВ мире
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