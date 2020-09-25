https://ria.ru/20200925/test-sistema-1577785600.html

Эксперт рассказал о российском тесте, выявляющем 24 возбудителя инфекции

В РФ есть тест-система, которая позволяет за два часа выявить 24 различных возбудителя инфекции, рассказал замдиректора ФБУН "Центральный... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:49

2020-09-25T17:49

2020-09-25T17:49

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В РФ есть тест-система, которая позволяет за два часа выявить 24 различных возбудителя инфекции, рассказал замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Александр Горелов."В частности, в нашем институте разработана тест-система, позволяющая за два часа выявить в образце из зева и носа 24 основных возбудителя - три возбудителя коронавирусной инфекции, четыре сезонных коронавируса, грипп А, В и прочие по списку, риновирусы, парагрипп", - заявил он в эфире канала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank">Россия 24</a>".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577780326.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество