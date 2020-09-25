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https://ria.ru/20200925/tesla-1577738792.html
Обвиняемый в подготовке кибератаки на Tesla россиянин не признал вину
Россиянин Егор Крючков, обвиняемый в США в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla, не признал свою вину, передает агентство... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T03:28
2020-09-25T03:41
россия
tesla motors
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Россиянин Егор Крючков, обвиняемый в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank" data-auto="true">Tesla</a>, не признал свою вину, передает агентство <a href="https://apnews.com/" target="_blank">Ассошиэйтед Пресс</a>."Я не виноват", - заявил Крючков во время слушаний в зале федерального окружного суда штата <a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/" target="_blank" data-auto="true">Невада</a>.Судья постановил, что Крючков продолжит содержаться под стражей до начала процесса, назначенного на 1 декабря. Вероятнее всего, эта дата будет перенесена, сообщает агентство.По словам местного прокурора, Крючкову грозит тюремное заключение сроком на пять лет и штраф в размере 250 тысяч долларов. После завершения тюремного срока последует депортация.В обвинительных материалах говорится, что примерно с 16 июля по 22 августа 27-летний Крючков вместе с сообщниками пытался нанять сотрудника компании, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему компании. Программное обеспечение должно было предоставить ему доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, шантажируя ее тем, что данные будут выложены в открытый доступ.Основатель компании Tesla и <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
https://ria.ru/20200923/tesla-1577632675.html
россия
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россия, tesla motors, сша, в мире

Обвиняемый в подготовке кибератаки на Tesla россиянин не признал вину

03:28 25.09.2020 (обновлено: 03:41 25.09.2020)
1407
© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в Портленде, США
Зал судебных заседаний в Портленде, США - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Flickr / Roger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россиянин Егор Крючков, обвиняемый в США в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla, не признал свою вину, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Я не виноват", - заявил Крючков во время слушаний в зале федерального окружного суда штата Невада.
Судья постановил, что Крючков продолжит содержаться под стражей до начала процесса, назначенного на 1 декабря. Вероятнее всего, эта дата будет перенесена, сообщает агентство.
По словам местного прокурора, Крючкову грозит тюремное заключение сроком на пять лет и штраф в размере 250 тысяч долларов. После завершения тюремного срока последует депортация.
В обвинительных материалах говорится, что примерно с 16 июля по 22 августа 27-летний Крючков вместе с сообщниками пытался нанять сотрудника компании, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему компании. Программное обеспечение должно было предоставить ему доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, шантажируя ее тем, что данные будут выложены в открытый доступ.
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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