https://ria.ru/20200925/tesak-1577739514.html

ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле "Тесака"

В красноярском СИЗО к националисту Максиму Марцинкевичу ("Тесаку") не применялись физическая сила и спрецсредства, сообщили РИА Новости в краевом управлении... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T06:57

2020-09-25T06:57

2020-09-25T09:14

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

красноярский край

максим марцинкевич

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости.</strong> В красноярском СИЗО к националисту <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максиму Марцинкевичу</a> ("Тесаку") не применялись физическая сила и спрецсредства, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСИН.Накануне адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a> заявил, что отец Марцинкевича нашел на теле сына, покончившего с собой, следы пыток.Как отметили во ФСИН, сам "Тесак" во время содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности не обращался. Он также не жаловался на телесные повреждения в местную медицинскую часть, в его медкарте никаких травм не зарегистрировано.Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank">Челябинской области</a> 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.Адвокат Марцинкевича <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Krasnov_pranker_Vovan/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Краснов</a> заявил РИА Новости, что его подопечного принуждали к даче признательных показаний по новому делу и вскоре должны были этапировать в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Другой адвокат Валентина Трофимник, посещавшая "Тесака" в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ему предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича обратился к председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственного комитета</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александру Бастрыкину</a> с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль.В 2018 году суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Ранее Марцинкевич был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва".

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/tesak-1577661836.html

https://ria.ru/20200917/tesak-1577397789.html

shumov.1973 С первого момента, когда узнал, что его больше нет, было понятно что его убили. Не знал кто, но что убили сомнений не было. 56

Валерий Носуля это такое же правдивое об'яснение, как у лукавого 80 процентов 45

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красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, красноярский край, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), происшествия