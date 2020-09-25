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https://ria.ru/20200925/tesak-1577739514.html
ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле "Тесака"
В красноярском СИЗО к националисту Максиму Марцинкевичу ("Тесаку") не применялись физическая сила и спрецсредства, сообщили РИА Новости в краевом управлении... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T06:57
2020-09-25T09:14
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
красноярский край
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости.</strong> В красноярском СИЗО к националисту <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максиму Марцинкевичу</a> ("Тесаку") не применялись физическая сила и спрецсредства, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСИН.Накануне адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a> заявил, что отец Марцинкевича нашел на теле сына, покончившего с собой, следы пыток.Как отметили во ФСИН, сам "Тесак" во время содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности не обращался. Он также не жаловался на телесные повреждения в местную медицинскую часть, в его медкарте никаких травм не зарегистрировано.Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank">Челябинской области</a> 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.Адвокат Марцинкевича <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Krasnov_pranker_Vovan/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Краснов</a> заявил РИА Новости, что его подопечного принуждали к даче признательных показаний по новому делу и вскоре должны были этапировать в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Другой адвокат Валентина Трофимник, посещавшая "Тесака" в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ему предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича обратился к председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственного комитета</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александру Бастрыкину</a> с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль.В 2018 году суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Ранее Марцинкевич был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва".
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/tesak-1577661836.html
https://ria.ru/20200917/tesak-1577397789.html
С первого момента, когда узнал, что его больше нет, было понятно что его убили. Не знал кто, но что убили сомнений не было.
56
это такое же правдивое об'яснение, как у лукавого 80 процентов
45
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красноярский край
РИА Новости
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, красноярский край, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле "Тесака"

06:57 25.09.2020 (обновлено: 09:14 25.09.2020)
13307
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМаксим Марцинкевич (Тесак) в суде
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. В красноярском СИЗО к националисту Максиму Марцинкевичу ("Тесаку") не применялись физическая сила и спрецсредства, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСИН.
Накануне адвокат Алексей Михальчик заявил, что отец Марцинкевича нашел на теле сына, покончившего с собой, следы пыток.
Как отметили во ФСИН, сам "Тесак" во время содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности не обращался. Он также не жаловался на телесные повреждения в местную медицинскую часть, в его медкарте никаких травм не зарегистрировано.

"Информация об оказании на осужденного М. С. Марцинкевича физического либо психологического воздействия со стороны сотрудников или осужденных, а также об угрозе его личной безопасности в ГУФСИН не поступала", — говорится в официальном ответе ведомства.

Тело Марцинкевича, осужденного за разбой и хулиганство, нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Он оставил несколько записок. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что его подопечного принуждали к даче признательных показаний по новому делу и вскоре должны были этапировать в Москву. Другой адвокат Валентина Трофимник, посещавшая "Тесака" в Красноярске, подтвердила агентству, что ему предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.
Отец Марцинкевича обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять расследование на личный контроль.
В 2018 году суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Ранее Марцинкевич был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва".
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Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаКрасноярский крайМаксим МарцинкевичСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
С первого момента, когда узнал, что его больше нет, было понятно что его убили. Не знал кто, но что убили сомнений не было.
25 сентября, 07:48
sshumov.1973
42112010
это такое же правдивое об'яснение, как у лукавого 80 процентов
25 сентября, 07:52
Валерий НосуляВалерий Носуля
33101010
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