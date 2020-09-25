https://ria.ru/20200925/svpd-1577756333.html

Иранский посол призвал Трампа извиниться за выход США из СВПД

Президент США Дональд Трамп должен извиниться перед Тегераном за выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:03

2020-09-25T12:03

2020-09-25T12:03

казем джалали

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

совет безопасности оон

евросоюз

иран

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> должен извиниться перед Тегераном за выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) и возместить <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> экономические и политические потери, заявил посол Ирана в Москве <a href="http://ria.ru/person_kazem-dzhalali/" target="_blank" data-auto="true">Казем Джалали</a> на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. США прежде предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее. Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября.

https://ria.ru/20200714/1574313327.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казем джалали, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, совет безопасности оон, евросоюз, иран, в мире