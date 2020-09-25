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Иранский посол призвал Трампа извиниться за выход США из СВПД
Президент США Дональд Трамп должен извиниться перед Тегераном за выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:03
2020-09-25T12:03
казем джалали
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
совет безопасности оон
евросоюз
иран
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> должен извиниться перед Тегераном за выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) и возместить <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> экономические и политические потери, заявил посол Ирана в Москве <a href="http://ria.ru/person_kazem-dzhalali/" target="_blank" data-auto="true">Казем Джалали</a> на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. США прежде предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее. Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября.
https://ria.ru/20200714/1574313327.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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казем джалали, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, совет безопасности оон, евросоюз, иран, в мире

Иранский посол призвал Трампа извиниться за выход США из СВПД

12:03 25.09.2020
2633
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен извиниться перед Тегераном за выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД) и возместить Ирану экономические и политические потери, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Больше того, он (Трамп) должен извиниться за то, что США вышли из СВПД, и он должен возместить нам экономические и политические потери", - сказал Джалали.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. США прежде предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее. Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 09:45
В МИД оценили шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло
3030031
Обсудить1
Казем ДжалалиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампСовет Безопасности ООНЕвросоюзИранВ мире
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