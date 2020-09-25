Иранский посол призвал Трампа извиниться за выход США из СВПД
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен извиниться перед Тегераном за выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД) и возместить Ирану экономические и политические потери, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Больше того, он (Трамп) должен извиниться за то, что США вышли из СВПД, и он должен возместить нам экономические и политические потери", - сказал Джалали.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. США прежде предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее. Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября.