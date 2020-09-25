https://ria.ru/20200925/sunlight-1577778434.html

Сеть магазинов Sunlight оштрафовали за фейковый уход с рынка

УФАС Волгоградской области оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight на 400 тысяч рублей за фейковый "уход с рынка", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:08

2020-09-25T16:08

2020-09-25T19:15

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

волгоградская область

происшествия

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<strong>ВОЛГОГРАД, 25 сен — РИА Новости.</strong> УФАС <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight на 400 тысяч рублей за фейковый "уход с рынка", сообщается на сайте ведомства."Волгоградским УФАС России сеть магазинов Sunlight (ООО "Солнечный свет") привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении УФАС.По данным ведомства, дело о нарушении закона о рекламе было возбуждено по заявлению местной жительницы, которой на телефон пришло сообщение от Sunlight об уходе с рынка и бесплатной раздаче украшений, а также о скидках до 80 процентов, при этом магазин продолжал работать.Отмечается, что жалобы на такую рекламу продолжают поступать в ведомство, УФАС Волгоградской области направляет их в УФАС <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, так как центральный аппарат ведомства наделил последний полномочиями по рассмотрению дела о деятельности сети.

https://ria.ru/20200522/1571799492.html

Аксель Хоп они уже лет пят "уходят" и "ликвидируют сеть магазинов", и поэтому скидки "до 80 проц" Глупый маркетинг, но нарвались, что и следовало ожидать. 50

дмитрий дмитрий наконец то! А то дурят все головы 44

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волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), волгоградская область, происшествия