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Сеть магазинов Sunlight оштрафовали за фейковый уход с рынка
УФАС Волгоградской области оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight на 400 тысяч рублей за фейковый "уход с рынка", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:08
2020-09-25T19:15
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
волгоградская область
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 25 сен — РИА Новости.</strong> УФАС <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight на 400 тысяч рублей за фейковый "уход с рынка", сообщается на сайте ведомства."Волгоградским УФАС России сеть магазинов Sunlight (ООО "Солнечный свет") привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении УФАС.По данным ведомства, дело о нарушении закона о рекламе было возбуждено по заявлению местной жительницы, которой на телефон пришло сообщение от Sunlight об уходе с рынка и бесплатной раздаче украшений, а также о скидках до 80 процентов, при этом магазин продолжал работать.Отмечается, что жалобы на такую рекламу продолжают поступать в ведомство, УФАС Волгоградской области направляет их в УФАС <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a>, так как центральный аппарат ведомства наделил последний полномочиями по рассмотрению дела о деятельности сети.
https://ria.ru/20200522/1571799492.html
они уже лет пят "уходят" и "ликвидируют сеть магазинов", и поэтому скидки "до 80 проц" Глупый маркетинг, но нарвались, что и следовало ожидать.
50
наконец то! А то дурят все головы
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волгоградская область
РИА Новости
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), волгоградская область, происшествия

Сеть магазинов Sunlight оштрафовали за фейковый уход с рынка

16:08 25.09.2020 (обновлено: 19:15 25.09.2020)
23732
© Depositphotos / SunlightРекламный банер магазина Sunlight
Рекламный банер магазина Sunlight - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Depositphotos / Sunlight
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 сен — РИА Новости. УФАС Волгоградской области оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight на 400 тысяч рублей за фейковый "уход с рынка", сообщается на сайте ведомства.
"Волгоградским УФАС России сеть магазинов Sunlight (ООО "Солнечный свет") привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении УФАС.
По данным ведомства, дело о нарушении закона о рекламе было возбуждено по заявлению местной жительницы, которой на телефон пришло сообщение от Sunlight об уходе с рынка и бесплатной раздаче украшений, а также о скидках до 80 процентов, при этом магазин продолжал работать.
Отмечается, что жалобы на такую рекламу продолжают поступать в ведомство, УФАС Волгоградской области направляет их в УФАС Челябинской области, так как центральный аппарат ведомства наделил последний полномочиями по рассмотрению дела о деятельности сети.
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Обсудить12
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Волгоградская областьПроисшествия
Популярные комментарии
они уже лет пят "уходят" и "ликвидируют сеть магазинов", и поэтому скидки "до 80 проц" Глупый маркетинг, но нарвались, что и следовало ожидать.
25 сентября, 17:13
Аксель ХопАксель Хоп
4910000
наконец то! А то дурят все головы
25 сентября, 16:39
дддмитрий дмитрий
4220000
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