https://ria.ru/20200925/sudoverf-1577762666.html

Судоверфь "Звезда" заключила контракт на строительство танкеров-газовозов

Судостроительный комплекс "Звезда" заключил контракт на строительство 10 танкеров-газовозов для проекта "Арктик СПГ 2" "Новатэка", говорится в сообщении... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:13

2020-09-25T13:13

2020-09-25T13:13

роснефть

звезда (судоверфь)

новатэк

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Судостроительный комплекс "Звезда" заключил контракт на строительство 10 танкеров-газовозов для проекта "Арктик СПГ 2" "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэка</a>", говорится в сообщении "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>".Финансирование на строительство новых судов предоставит ВЭБ.РФ. Ранее в пятницу госкорпорация сообщила о переводе первых платежей в рамках финансирования новой партии танкеров.Таким образом, общее количество газовозов для "Арктик СПГ 2" в портфеле заказов ССК "Звезда" увеличилось до 15 судов. Они будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров компанией "СМАРТ СПГ" ("дочка" "Совкомфлота" и "Новатэка") с ООО "Арктик СПГ 2" ("дочка" "Новатэка").Суда-газовозы ледового класса Arc7 предназначены для круглогодичной транспортировки СПГ в сложных ледовых условиях Арктического морского бассейна и способны самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров. Данные суда отличаются повышенной экологической безопасностью – в качестве основного топлива они используют сжиженный природный газ."Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).

https://ria.ru/20200706/1573941073.html

https://ria.ru/20180916/1528658213.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, звезда (судоверфь), новатэк, экономика