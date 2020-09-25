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Нижегородская область
https://ria.ru/20200925/subsidii-1577790579.html
Нижегородские аграрии получили более трех миллиардов рублей субсидий
Более 3 миллиардов рублей субсидий получили нижегородские аграрии в 2020 году, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:01
2020-09-25T19:01
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости.</strong> Более 3 миллиардов рублей субсидий получили нижегородские аграрии в 2020 году, заявил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.По его словам, в общей сложности в 2020 году на развитие предприятий агропрома будет направлено 4,2 миллиарда рублей субсидий. "В частности, 3 миллиарда рублей выделено из областного бюджета, это больше уровня прошлого года", - заявил глава региона.Губернатор рассказал, что средства государственной поддержки направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, проведение полевых работ (покупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений), обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, развитие фермерских хозяйств, реализацию мероприятий в области мелиорации земель, а также на развитие элитного семеноводства и садоводства и другие направления."На сегодняшний день сельское хозяйство – одна из самых успешно развивающихся отраслей даже в текущей экономической ситуации. Важно сохранить эту динамику, поэтому мы продолжим поддерживать отрасль", - подчеркнул Никитин.
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глеб никитин, нижегородская область, экономика

Нижегородские аграрии получили более трех миллиардов рублей субсидий

19:01 25.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Более 3 миллиардов рублей субсидий получили нижегородские аграрии в 2020 году, заявил глава региона Глеб Никитин.

"Предприятиям агропромышленного комплекса Нижегородской области с начала 2020 года направлено 3,1 миллиарда рублей субсидий, в том числе 2,2 миллиарда рублей - средства областного бюджета", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.

По его словам, в общей сложности в 2020 году на развитие предприятий агропрома будет направлено 4,2 миллиарда рублей субсидий. "В частности, 3 миллиарда рублей выделено из областного бюджета, это больше уровня прошлого года", - заявил глава региона.
Губернатор рассказал, что средства государственной поддержки направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, проведение полевых работ (покупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений), обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, развитие фермерских хозяйств, реализацию мероприятий в области мелиорации земель, а также на развитие элитного семеноводства и садоводства и другие направления.
"На сегодняшний день сельское хозяйство – одна из самых успешно развивающихся отраслей даже в текущей экономической ситуации. Важно сохранить эту динамику, поэтому мы продолжим поддерживать отрасль", - подчеркнул Никитин.
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