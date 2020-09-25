https://ria.ru/20200925/subsidii-1577790579.html

Нижегородские аграрии получили более трех миллиардов рублей субсидий

Более 3 миллиардов рублей субсидий получили нижегородские аграрии в 2020 году, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:01

2020-09-25T19:01

2020-09-25T19:01

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости.</strong> Более 3 миллиардов рублей субсидий получили нижегородские аграрии в 2020 году, заявил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.По его словам, в общей сложности в 2020 году на развитие предприятий агропрома будет направлено 4,2 миллиарда рублей субсидий. "В частности, 3 миллиарда рублей выделено из областного бюджета, это больше уровня прошлого года", - заявил глава региона.Губернатор рассказал, что средства государственной поддержки направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, проведение полевых работ (покупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений), обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, развитие фермерских хозяйств, реализацию мероприятий в области мелиорации земель, а также на развитие элитного семеноводства и садоводства и другие направления."На сегодняшний день сельское хозяйство – одна из самых успешно развивающихся отраслей даже в текущей экономической ситуации. Важно сохранить эту динамику, поэтому мы продолжим поддерживать отрасль", - подчеркнул Никитин.

https://ria.ru/20200921/avtolavki-1577559276.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, экономика