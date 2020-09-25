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Добавить специй: на Ставрополье предоставят субсидии сельхозпредприятиям

Производители специй в Ставропольском крае получат субсидии. Министерство сельского хозяйства региона начинает прием документов для оказания мер господдержки... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:00

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Производители специй в Ставропольском крае получат субсидии. Министерство сельского хозяйства региона начинает прием документов для оказания мер господдержки сельхозпредприятиям."Сельхозпредприятия края могут воспользоваться субсидиями по возмещению части затрат, связанных с производством специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур", – сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.Отмечается, что это направление растениеводства перспективно для края. Ежегодно расширяются площади, выделяемые под альтернативные виды сельхозкультур.Господдержка будет оказываться в рамках региональной госпрограммы "Развитие сельского хозяйства". Власти Ставрополья отмечают, что такие меры связаны с тем, что производство специй является довольно затратным."Ежегодно с 2017 года за счет бюджета Ставрополья на выделение субсидий предприятиям по производству специй и лекарственных трав предусмотрено порядка 5 миллионов рублей", – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер.

https://ria.ru/20200907/urozhay-1576786643.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, ставропольский край