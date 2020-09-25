https://ria.ru/20200925/soobschestva-1577758258.html
РВК и "Центр предпринимательства" займутся развитием стартап-сообществ
Российская венчурная компания (РВК) и "Центр предпринимательства" займутся развитием российских стартап-сообществ, говорится в сообщении РВК. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:26
2020-09-25T12:26
2020-09-25T12:26
российская венчурная компания
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости/Прайм.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_venchurnaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Российская венчурная компания</a> (РВК) и "Центр предпринимательства" займутся развитием российских стартап-сообществ, говорится в сообщении РВК."Центр предпринимательства" и РВК будут развивать российские стартап-сообщества. Совместные усилия компаний будут направлены на стимулирование ускоренного роста российских технологических компаний, повышение информированности участников венчурного рынка о перспективных проектах и решениях для потенциальных инвестиций и оказание всесторонней поддержки в рамках развития экспертных сообществ в инновационной сфере", – говорится в сообщении.Уточняется, что компании будут совместно развивать технологическое предпринимательство в таких сферах, как биотехнологии, медицина и здравоохранение, ИТ-системы, информационные и образовательные технологии, технологии в области спорта и здорового образа жизни. И, по словам директора корпоративного акселератора GenerationS от РВК Екатерины Петровой, сотрудничество двух сторон поможет развитию технологического предпринимательства в России."Для нас как акселератора очень важно принимать активное участие в формировании инновационной культуры в стране, а также развивать сообщество наших выпускников, в которое входят стартапы, успешно прошедшие акселерационные программы GenerationS. Мы видим, что многим из них нужна определенная поддержка, а также возможности роста и выхода на новые рынки. Уверены, что наши будущие совместные активности с "Центром предпринимательства" принесут ощутимые положительные результаты для всего инновационного сообщества", – приводятся ее слова в релизе.РВК – государственный институт развития венчурной отрасли РФ. Основные цели компании – стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы. На начало года в портфель фондов с участием капитала РВК входило 180 высокотехнологичных компаний.ООО "Центр предпринимательства" – частный институт развития, с 2002 года ведущий системную работу, направленную на развитие предпринимательства и предпринимательской культуры в России, способствующий сбалансированному развитию всего предпринимательского сообщества – экосистемы предпринимательства.
https://ria.ru/20200824/1576238529.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская венчурная компания, экономика
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости/Прайм. Российская венчурная компания
(РВК) и "Центр предпринимательства" займутся развитием российских стартап-сообществ, говорится в сообщении РВК.
"Центр предпринимательства" и РВК будут развивать российские стартап-сообщества. Совместные усилия компаний будут направлены на стимулирование ускоренного роста российских технологических компаний, повышение информированности участников венчурного рынка о перспективных проектах и решениях для потенциальных инвестиций и оказание всесторонней поддержки в рамках развития экспертных сообществ в инновационной сфере", – говорится в сообщении.
Уточняется, что компании будут совместно развивать технологическое предпринимательство в таких сферах, как биотехнологии, медицина и здравоохранение, ИТ-системы, информационные и образовательные технологии, технологии в области спорта и здорового образа жизни. И, по словам директора корпоративного акселератора GenerationS от РВК Екатерины Петровой, сотрудничество двух сторон поможет развитию технологического предпринимательства в России.
"Для нас как акселератора очень важно принимать активное участие в формировании инновационной культуры в стране, а также развивать сообщество наших выпускников, в которое входят стартапы, успешно прошедшие акселерационные программы GenerationS. Мы видим, что многим из них нужна определенная поддержка, а также возможности роста и выхода на новые рынки. Уверены, что наши будущие совместные активности с "Центром предпринимательства" принесут ощутимые положительные результаты для всего инновационного сообщества", – приводятся ее слова в релизе.
РВК – государственный институт развития венчурной отрасли РФ. Основные цели компании – стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы. На начало года в портфель фондов с участием капитала РВК входило 180 высокотехнологичных компаний.
ООО "Центр предпринимательства" – частный институт развития, с 2002 года ведущий системную работу, направленную на развитие предпринимательства и предпринимательской культуры в России, способствующий сбалансированному развитию всего предпринимательского сообщества – экосистемы предпринимательства.