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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/sobyanin-1577737843.html
Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в Москве
В Москве наблюдается серьезный рост госпитализаций с коронавирусом, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T01:37
2020-09-25T01:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. </strong>В Москве наблюдается серьезный рост госпитализаций с <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусом</a>, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия-1"</a>.Власти Москвы планируют наращивать объемы вакцинации от коронавируса и прививать группы риска, добавил мэр. "Эти разговоры о том, надо ли прививаться или не надо прививаться ... у нас вариантов два - либо мы привьемся, либо мы можем находиться в постоянном риске заболеть", - отметил он.Рост числа заболевшихКак сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось примерно на 30%.По данным штаба, в Москве подтверждено 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,3%."В Москве внимательно следят за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более одной тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом", – сообщили в оперштабе.Оперативный штаб также попросил горожан по возможности сократить количество контактов и носить средства защиты, так как развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан. "Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста", - подчеркнули в оперштабе.Перевод сотрудников на "удаленку"В свою очередь, первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай сообщил РИА Новости, что более пяти тысяч московских компаний получат от мэра столицы Сергея Собянина письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией, "Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан", - сказал он.В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы Сергея Собянина и главы Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анны Поповой</a> Сбербанк уже принял решение о переводе до половины своего штата на "удаленку", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.В связи с этим отмечается, что ранее, в период самоизоляции, технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тысячам офисных сотрудников эффективно работать в удаленном режиме."Закрывать" экономику не планируетсяВ то же время осведомленный источник сообщил РИА Новости, что столичные власти не планируют "закрывать" экономику города ни сейчас, ни с октября.Обучение в школах и вузах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> также остается в обычном очном режиме, рекомендации по переводу на "удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий, рассказал, в свою очередь, Борис Булай.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577731079.html
https://ria.ru/20200924/zagadka-1577714907.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, сергей собянин, москва, общество

Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в Москве

01:37 25.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в городской поликлинике No 209 в Москве
Мужчина в городской поликлинике No 209 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Москве наблюдается серьезный рост госпитализаций с коронавирусом, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей", - сообщил Собянин.

Власти Москвы планируют наращивать объемы вакцинации от коронавируса и прививать группы риска, добавил мэр. "Эти разговоры о том, надо ли прививаться или не надо прививаться ... у нас вариантов два - либо мы привьемся, либо мы можем находиться в постоянном риске заболеть", - отметил он.

Рост числа заболевших

Как сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось примерно на 30%.
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По данным штаба, в Москве подтверждено 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,3%.
"В Москве внимательно следят за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более одной тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом", – сообщили в оперштабе.
Оперативный штаб также попросил горожан по возможности сократить количество контактов и носить средства защиты, так как развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан. "Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста", - подчеркнули в оперштабе.

Перевод сотрудников на "удаленку"

В свою очередь, первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай сообщил РИА Новости, что более пяти тысяч московских компаний получат от мэра столицы Сергея Собянина письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией,
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"Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан", - сказал он.
В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы Сергея Собянина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой Сбербанк уже принял решение о переводе до половины своего штата на "удаленку", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
В связи с этим отмечается, что ранее, в период самоизоляции, технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тысячам офисных сотрудников эффективно работать в удаленном режиме.

"Закрывать" экономику не планируется

В то же время осведомленный источник сообщил РИА Новости, что столичные власти не планируют "закрывать" экономику города ни сейчас, ни с октября.
Обучение в школах и вузах Москвы также остается в обычном очном режиме, рекомендации по переводу на "удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий, рассказал, в свою очередь, Борис Булай.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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