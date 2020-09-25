В России расширили основания для досрочного увольнения с воинской службы
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкПризывники войсковой части 6916 Федеральной службы войск национальной гвардии РФ во время церемонии принятия воинской присяги в Севастополе
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду одобрило расширение оснований для досрочного увольнения с воинской службы, сообщается на сайте кабмина.
"Законопроектом расширяются основания досрочного увольнения с военной службы, при которых предусмотрена обязанность военнослужащего возмещать средства, затраченные на его обучение, а также вводится норма, в соответствии с которой порядок и условия командирования военнослужащего будут определяться руководителем федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба", - говорится в сообщении.
Кроме того, правительство одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в связи с принятием Федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты . Он позволит определить компетенцию конкретных правоохранительных органов по проведению предварительного следствия в связи с принятием закона.