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В России расширили основания для досрочного увольнения с воинской службы
Правительство России на заседании в среду одобрило расширение оснований для досрочного увольнения с воинской службы, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:43
2020-09-25T15:43
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России на заседании в среду одобрило расширение оснований для досрочного увольнения с воинской службы, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте </a>кабмина.Кроме того, правительство одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в связи с принятием Федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и внесении изменений в отдельные законодательные акты . Он позволит определить компетенцию конкретных правоохранительных органов по проведению предварительного следствия в связи с принятием закона.
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россия
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60
россия, общество

В России расширили основания для досрочного увольнения с воинской службы

15:43 25.09.2020
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкПризывники войсковой части 6916 Федеральной службы войск национальной гвардии РФ во время церемонии принятия воинской присяги в Севастополе
Призывники войсковой части 6916 Федеральной службы войск национальной гвардии РФ во время церемонии принятия воинской присяги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду одобрило расширение оснований для досрочного увольнения с воинской службы, сообщается на сайте кабмина.
"Законопроектом расширяются основания досрочного увольнения с военной службы, при которых предусмотрена обязанность военнослужащего возмещать средства, затраченные на его обучение, а также вводится норма, в соответствии с которой порядок и условия командирования военнослужащего будут определяться руководителем федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба", - говорится в сообщении.
Кроме того, правительство одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в связи с принятием Федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты . Он позволит определить компетенцию конкретных правоохранительных органов по проведению предварительного следствия в связи с принятием закона.
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РоссияОбщество
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