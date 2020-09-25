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В России расширили основания для досрочного увольнения с воинской службы

Правительство России на заседании в среду одобрило расширение оснований для досрочного увольнения с воинской службы, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:43

2020-09-25T15:43

2020-09-25T15:43

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России на заседании в среду одобрило расширение оснований для досрочного увольнения с воинской службы, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте </a>кабмина.Кроме того, правительство одобрило проект ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в связи с принятием Федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и внесении изменений в отдельные законодательные акты . Он позволит определить компетенцию конкретных правоохранительных органов по проведению предварительного следствия в связи с принятием закона.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество