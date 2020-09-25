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ПСБ в пандемию обеспечил непрерывность работы клиентских онлайн-сервисов
Новые условия жизни и работы, связанные с пандемией, продемонстрировали, насколько оперативно могут решаться проблемы дистанционной работы, обеспечиваться... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:51
2020-09-25T18:51
банк псб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Новые условия жизни и работы, связанные с пандемией, продемонстрировали, насколько оперативно могут решаться проблемы дистанционной работы, обеспечиваться непрерывность процессов при удаленных доступах к системам банка. В этот период основные банковские проекты в части информационных технологий не останавливались, заявил старший вице-президент — директор дирекции информационных технологий ПСБ Сергея Пегасов."Нам пришлось расширить серверные и сетевые инфраструктуры, чтобы обеспечить как непрерывность и качество работы клиентских онлайн-сервисов, так и возможность качественной удаленной работы в режиме карантина своим сотрудникам, предусмотрев меры дополнительной защиты банковской инфраструктуры. Мы являемся универсальным банком с особым статусом по обеспечению государственного оборонного заказа, поэтому нам было важно обеспечить непрерывную и качественную работу всех сервисов банка в период самоизоляции в сжатые сроки. Например, в штатном режиме создание 6 тысяч удаленных рабочих мест было бы выполнено не менее чем за 6-12 месяцев, но в режиме преодоления последствий коронокризиса были приложены максимальные усилия и задействованы все ресурсы, поэтому весь объем работ был проделан за два месяца", – сказал Пегасов, выступая на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России 2020", которая проходила с 23 по 25 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>. В свою очередь руководитель направления цифровой трансформации Марианна Данилина отметила, что режим ограничений и перевод сотрудников на удаленную работу способствовал дальнейшей дебюрократизации важных внутренних процессов в ПСБ на пути цифровизации."Банковский сектор, особенно российский – очень прогрессивное направление. Именно COVID-19 помог продвинуть тему цифровизации более широко на уровне внутренних заказчиков — бизнес-линий. Банк быстро перешел в формат гибкого графика и на удаленный режим работы", — сказала Данилина. По словам руководителя по развитию продуктов Центра компетенций инновационных технологий и цифрового бизнеса ПСБ Натальи Михайловой, в условиях самоизоляции особенно актуальной стала удаленная идентификация потребителей. "Так, с помощью зарегистрированных биометрических данных в ПСБ была впервые оформлена ипотечная сделка с использованием ранее открытого через биометрию счета", — сказала Михайлова. Она напомнила, что ПСБ начал идентифицировать клиентов через дистанционные каналы в интернете еще в прошлом году. "До конца 2020 года планируем выпустить услугу по удаленной биометрической идентификации в мобильных приложениях ПСБ на платформах IOS и Android", – сообщила представитель банка.
https://ria.ru/20200907/bank-1576870205.html
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ в пандемию обеспечил непрерывность работы клиентских онлайн-сервисов

18:51 25.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Новые условия жизни и работы, связанные с пандемией, продемонстрировали, насколько оперативно могут решаться проблемы дистанционной работы, обеспечиваться непрерывность процессов при удаленных доступах к системам банка. В этот период основные банковские проекты в части информационных технологий не останавливались, заявил старший вице-президент — директор дирекции информационных технологий ПСБ Сергея Пегасов.
"Нам пришлось расширить серверные и сетевые инфраструктуры, чтобы обеспечить как непрерывность и качество работы клиентских онлайн-сервисов, так и возможность качественной удаленной работы в режиме карантина своим сотрудникам, предусмотрев меры дополнительной защиты банковской инфраструктуры. Мы являемся универсальным банком с особым статусом по обеспечению государственного оборонного заказа, поэтому нам было важно обеспечить непрерывную и качественную работу всех сервисов банка в период самоизоляции в сжатые сроки. Например, в штатном режиме создание 6 тысяч удаленных рабочих мест было бы выполнено не менее чем за 6-12 месяцев, но в режиме преодоления последствий коронокризиса были приложены максимальные усилия и задействованы все ресурсы, поэтому весь объем работ был проделан за два месяца", – сказал Пегасов, выступая на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России 2020", которая проходила с 23 по 25 сентября в Нижнем Новгороде.
В свою очередь руководитель направления цифровой трансформации Марианна Данилина отметила, что режим ограничений и перевод сотрудников на удаленную работу способствовал дальнейшей дебюрократизации важных внутренних процессов в ПСБ на пути цифровизации.
"Банковский сектор, особенно российский – очень прогрессивное направление. Именно COVID-19 помог продвинуть тему цифровизации более широко на уровне внутренних заказчиков — бизнес-линий. Банк быстро перешел в формат гибкого графика и на удаленный режим работы", — сказала Данилина.
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7 сентября, 13:00
Исследование: ПСБ стал лидером рынка факторинга по количеству клиентов
По словам руководителя по развитию продуктов Центра компетенций инновационных технологий и цифрового бизнеса ПСБ Натальи Михайловой, в условиях самоизоляции особенно актуальной стала удаленная идентификация потребителей.
"Так, с помощью зарегистрированных биометрических данных в ПСБ была впервые оформлена ипотечная сделка с использованием ранее открытого через биометрию счета", — сказала Михайлова.
Она напомнила, что ПСБ начал идентифицировать клиентов через дистанционные каналы в интернете еще в прошлом году.
"До конца 2020 года планируем выпустить услугу по удаленной биометрической идентификации в мобильных приложениях ПСБ на платформах IOS и Android", – сообщила представитель банка.
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Банк ПСБНовости компаний - Экономика
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