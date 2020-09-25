Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/semya-1577761646.html
"Пробы ставить некуда": Пашаев назвал семью Захаровых неполноценной
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "360", назвал недобросовестными членов семьи Захаровых,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:02
2020-09-25T13:02
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576920582_0:162:3072:1890_1400x0_80_0_0_8b4c2dfaf4461d7a195c36dc0b67fbe2.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> на пресс-конференции, которую транслировал телеканал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a>, назвал недобросовестными членов семьи Захаровых, которые выступали в роли потерпевших в деле его подзащитного."Эта семья неполноценная. Им пробы ставить некуда. &lt;…&gt; Они днем и ночью молились богу, как будто ожидали смерть Захарова", — заявил он.По словам Пашаева, адвокат семьи Захаровых <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> пообещал им, что они заработают за счет передач о ДТП с участием Ефремова на телевидении. Взамен он потребовал от них не вмешиваться в судебный процесс и не соглашаться принимать деньги от Ефремова.Также он добавил, что гражданская жена погибшего Ирина Стерхова в суде "обложила пятиэтажным матом" адвоката Ефремова.Юрист рассказал, что сам артист предлагал заплатить Стерховой, но Пашаев назвал ее и других родственников погибшего аферистами. При этом она, по словам Пашаева, требовала заплатить ей пять миллионов рублей и 20 тысяч рублей ежемесячно, после чего она готова отказаться от судебных претензий.Дело ЕфремоваДело в отношении артиста возбудили после аварии 8 июня, когда его внедорожник выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>. Мужчина скончался в больнице через несколько часов.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После громкого судебного разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам заключения в колонии общего режима.Его интересы в суде представлял Пашаев. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева его на год лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20200925/uslovie-1577757171.html
https://ria.ru/20200924/pashaev-1577687334.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576920582_228:0:2957:2047_1400x0_80_0_0_672c3ab5d87234caee6c3d3f16b48127.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

"Пробы ставить некуда": Пашаев назвал семью Захаровых неполноценной

13:02 25.09.2020
3447
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "360", назвал недобросовестными членов семьи Захаровых, которые выступали в роли потерпевших в деле его подзащитного.
"Эта семья неполноценная. Им пробы ставить некуда. <…> Они днем и ночью молились богу, как будто ожидали смерть Захарова", — заявил он.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 12:13
Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым
По словам Пашаева, адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский пообещал им, что они заработают за счет передач о ДТП с участием Ефремова на телевидении. Взамен он потребовал от них не вмешиваться в судебный процесс и не соглашаться принимать деньги от Ефремова.
Также он добавил, что гражданская жена погибшего Ирина Стерхова в суде "обложила пятиэтажным матом" адвоката Ефремова.
Юрист рассказал, что сам артист предлагал заплатить Стерховой, но Пашаев назвал ее и других родственников погибшего аферистами. При этом она, по словам Пашаева, требовала заплатить ей пять миллионов рублей и 20 тысяч рублей ежемесячно, после чего она готова отказаться от судебных претензий.

Дело Ефремова

Дело в отношении артиста возбудили после аварии 8 июня, когда его внедорожник выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон Сергея Захарова. Мужчина скончался в больнице через несколько часов.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 04:10
Пашаев резко ответил на обвинения нового адвоката Ефремова
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После громкого судебного разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам заключения в колонии общего режима.
Его интересы в суде представлял Пашаев. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева его на год лишили адвокатского статуса.
65131846
Обсудить-1
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Рекомендуем
Медицинский работник в лаборатории больницы
В Китае рассказали о побочных эффектах вакцин от COVID-19
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
В Росрыболовстве оценили ситуацию с экосистемой после ЧП в Норильске
Алексей Навальный в Берлине
Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье ревнивец задушил любовницу и выбросил тело в окно
Севастополь
В СНБО Украины признали невозможность вернуть Крым силой
Алексей Навальный в Берлине
Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских врачей за спасение
София Конкина
РЕН раскрыл подробности гибели дочери актера Владимира Конкина
Работа УМВД России
Полиция нашла школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
Дело депутата Госдумы о взятке в три миллиарда рублей направили в Москву
Здание Капитолия США
Слуцкий оценил идею США ввести санкции против России из-за Навального
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин не планирует участвовать в саммите ООН по финансированию в пандемию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Белоруссия может ввести карантин для приезжающих с Запада
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния