https://ria.ru/20200925/semya-1577761646.html

"Пробы ставить некуда": Пашаев назвал семью Захаровых неполноценной

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "360", назвал недобросовестными членов семьи Захаровых,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:02

2020-09-25T13:02

2020-09-25T13:02

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> на пресс-конференции, которую транслировал телеканал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a>, назвал недобросовестными членов семьи Захаровых, которые выступали в роли потерпевших в деле его подзащитного."Эта семья неполноценная. Им пробы ставить некуда. <…> Они днем и ночью молились богу, как будто ожидали смерть Захарова", — заявил он.По словам Пашаева, адвокат семьи Захаровых <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> пообещал им, что они заработают за счет передач о ДТП с участием Ефремова на телевидении. Взамен он потребовал от них не вмешиваться в судебный процесс и не соглашаться принимать деньги от Ефремова.Также он добавил, что гражданская жена погибшего Ирина Стерхова в суде "обложила пятиэтажным матом" адвоката Ефремова.Юрист рассказал, что сам артист предлагал заплатить Стерховой, но Пашаев назвал ее и других родственников погибшего аферистами. При этом она, по словам Пашаева, требовала заплатить ей пять миллионов рублей и 20 тысяч рублей ежемесячно, после чего она готова отказаться от судебных претензий.Дело ЕфремоваДело в отношении артиста возбудили после аварии 8 июня, когда его внедорожник выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>. Мужчина скончался в больнице через несколько часов.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После громкого судебного разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам заключения в колонии общего режима.Его интересы в суде представлял Пашаев. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева его на год лишили адвокатского статуса.

https://ria.ru/20200925/uslovie-1577757171.html

https://ria.ru/20200924/pashaev-1577687334.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия