https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577793827.html

В Иране предложили ввести санкции против США за убийства афроамериканцев

Официальный представитель Совета по охране конституции в Иране (Совет стражей конституции) Аббас Али Кадходаи осудил новые санкции против Тегерана и поставил... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T20:09

2020-09-25T20:09

2020-09-25T20:09

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577475269_0:202:2796:1775_1400x0_80_0_0_4e3e1613869cedc4b22b20085baeaf6f.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель Совета по охране конституции в <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иране</a> (Совет стражей конституции) Аббас Али Кадходаи осудил новые санкции против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a> и поставил вопрос о введении ответных санкций против лиц в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые связаны с убийствами темнокожих."Может ли судебная система Ирана ввести аналогичные санкции против убийц темнокожих в этой стране, которые во время задержаний мучили и без суда их убивали?" - написал Кадходаи в своем <a href="https://twitter.com/Kadkhodaee_ir" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.В четверг США внесли в санкционные списки двух граждан Ирана и четыре иранских организации, включая три тюрьмы. Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани. В число попавших под санкции организаций вошли Революционный суд города <a href="http://ria.ru/location_Shiraz/" target="_blank" data-auto="true">Шираз</a> и три тюрьмы.По городам США ранее прокатилась волна протестов и беспорядков, поводом для которых изначально стала гибель при задержании полицией афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> в американском <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>. Протестующие требовали справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов начались массовые беспорядки и грабежи. Трамп публично конфликтовал в ряде случаев с местными властями штатов и городов, требуя от них позволить ввод федеральных подразделений для подавления беспорядков.

https://ria.ru/20200922/iran-sanktsii-1577565336.html

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577737683.html

Max Giz А может договориться с Китаем и бахнуть по Штатам внезапно залпом из всех орудий?! На наших картах будет пролив имени Сталина, а на китайских имени Мао... :))) 17

8

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, сша, в мире