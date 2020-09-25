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https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577793827.html
В Иране предложили ввести санкции против США за убийства афроамериканцев
Официальный представитель Совета по охране конституции в Иране (Совет стражей конституции) Аббас Али Кадходаи осудил новые санкции против Тегерана и поставил... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T20:09
2020-09-25T20:09
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель Совета по охране конституции в <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иране</a> (Совет стражей конституции) Аббас Али Кадходаи осудил новые санкции против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a> и поставил вопрос о введении ответных санкций против лиц в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые связаны с убийствами темнокожих."Может ли судебная система Ирана ввести аналогичные санкции против убийц темнокожих в этой стране, которые во время задержаний мучили и без суда их убивали?" - написал Кадходаи в своем <a href="https://twitter.com/Kadkhodaee_ir" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.В четверг США внесли в санкционные списки двух граждан Ирана и четыре иранских организации, включая три тюрьмы. Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани. В число попавших под санкции организаций вошли Революционный суд города <a href="http://ria.ru/location_Shiraz/" target="_blank" data-auto="true">Шираз</a> и три тюрьмы.По городам США ранее прокатилась волна протестов и беспорядков, поводом для которых изначально стала гибель при задержании полицией афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> в американском <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>. Протестующие требовали справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов начались массовые беспорядки и грабежи. Трамп публично конфликтовал в ряде случаев с местными властями штатов и городов, требуя от них позволить ввод федеральных подразделений для подавления беспорядков.
https://ria.ru/20200922/iran-sanktsii-1577565336.html
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577737683.html
А может договориться с Китаем и бахнуть по Штатам внезапно залпом из всех орудий?! На наших картах будет пролив имени Сталина, а на китайских имени Мао... :)))
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иран
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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иран, сша, в мире

В Иране предложили ввести санкции против США за убийства афроамериканцев

20:09 25.09.2020
872
© REUTERS / Brendan McDermidСотрудники полиции США во время протестов
Сотрудники полиции США во время протестов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Brendan McDermid
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель Совета по охране конституции в Иране (Совет стражей конституции) Аббас Али Кадходаи осудил новые санкции против Тегерана и поставил вопрос о введении ответных санкций против лиц в США, которые связаны с убийствами темнокожих.
"Может ли судебная система Ирана ввести аналогичные санкции против убийц темнокожих в этой стране, которые во время задержаний мучили и без суда их убивали?" - написал Кадходаи в своем Twitter.
Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции после встречи с членами Совета Безопасности ООН. 20 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 08:00
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана
В четверг США внесли в санкционные списки двух граждан Ирана и четыре иранских организации, включая три тюрьмы. Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани. В число попавших под санкции организаций вошли Революционный суд города Шираз и три тюрьмы.
По городам США ранее прокатилась волна протестов и беспорядков, поводом для которых изначально стала гибель при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Протестующие требовали справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов начались массовые беспорядки и грабежи. Трамп публично конфликтовал в ряде случаев с местными властями штатов и городов, требуя от них позволить ввод федеральных подразделений для подавления беспорядков.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 01:16
В США предложили ввести санкции против России из-за Навального
155160005
Обсудить8
ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
А может договориться с Китаем и бахнуть по Штатам внезапно залпом из всех орудий?! На наших картах будет пролив имени Сталина, а на китайских имени Мао... :)))
25 сентября, 20:33
Max GizMax Giz
4111010
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