https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577755585.html

Лукашенко отреагировал на возможное введение санкций против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в связи с возможными санкциями со стороны Запада, что Минск и Москва могут вместе обеспечить свои потребности в... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:53

2020-09-25T11:53

2020-09-25T12:42

игорь кобзев

александр лукашенко

москва

минск

протесты в белоруссии

белоруссия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577662006_0:12:2939:1665_1400x0_80_0_0_97a70876d2cb49dc9c27cbcd67549aa0.jpg

<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил в связи с возможными санкциями со стороны Запада, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> могут вместе обеспечить свои потребности в экономике."Мы очень многие вопросы сегодня можем решать, но не решаем. Нам, знаете, всегда надо, чтобы кто-то подстегнул…. И эта в какой-то степени беда, которая обрушилась на Беларусь в связи с этими цветными революциями, заставила нас серьезно посмотреть на наши отношения. И мы поняли, что несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них (западных стран – ред.)", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с губернатором <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорем Кобзевым</a>.Белорусский президент отметил, "чего мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика?" "У нас очень хорошо развита промышленность, в России и Беларуси, прекрасно развито сельское хозяйство, мы можем накормить и одеть людей…, достаточно ресурсов, хорошая научно-техническая база… Чего нам не хватает? Надо собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым наших людей", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577642319.html

Михаил Павликов к России примазывается! Ещё недавно пел про священную Незалежность. И с Помпео обнимался 39

5

москва

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кобзев, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, экономика