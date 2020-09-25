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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577755585.html
Лукашенко отреагировал на возможное введение санкций против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в связи с возможными санкциями со стороны Запада, что Минск и Москва могут вместе обеспечить свои потребности в... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:53
2020-09-25T12:42
игорь кобзев
александр лукашенко
москва
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил в связи с возможными санкциями со стороны Запада, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> могут вместе обеспечить свои потребности в экономике."Мы очень многие вопросы сегодня можем решать, но не решаем. Нам, знаете, всегда надо, чтобы кто-то подстегнул…. И эта в какой-то степени беда, которая обрушилась на Беларусь в связи с этими цветными революциями, заставила нас серьезно посмотреть на наши отношения. И мы поняли, что несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них (западных стран – ред.)", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с губернатором <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорем Кобзевым</a>.Белорусский президент отметил, "чего мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика?" "У нас очень хорошо развита промышленность, в России и Беларуси, прекрасно развито сельское хозяйство, мы можем накормить и одеть людей…, достаточно ресурсов, хорошая научно-техническая база… Чего нам не хватает? Надо собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым наших людей", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577642319.html
к России примазывается! Ещё недавно пел про священную Незалежность. И с Помпео обнимался
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москва
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белоруссия
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игорь кобзев, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, экономика

Лукашенко отреагировал на возможное введение санкций против Белоруссии

11:53 25.09.2020 (обновлено: 12:42 25.09.2020)
12973
© РИА Новости / БелТАПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / БелТА
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в связи с возможными санкциями со стороны Запада, что Минск и Москва могут вместе обеспечить свои потребности в экономике.
"Мы очень многие вопросы сегодня можем решать, но не решаем. Нам, знаете, всегда надо, чтобы кто-то подстегнул…. И эта в какой-то степени беда, которая обрушилась на Беларусь в связи с этими цветными революциями, заставила нас серьезно посмотреть на наши отношения. И мы поняли, что несмотря на то, что нам, Беларуси и России, непросто в этой ситуации, мы запросто можем обойтись и без них (западных стран – ред.)", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
Белорусский президент отметил, "чего мы все время страдаем по поводу этих санкций, как будто у нас не самодостаточная экономика?" "У нас очень хорошо развита промышленность, в России и Беларуси, прекрасно развито сельское хозяйство, мы можем накормить и одеть людей…, достаточно ресурсов, хорошая научно-техническая база… Чего нам не хватает? Надо собраться, наметить общие планы и действовать, обеспечивая всем необходимым наших людей", - подчеркнул Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииИгорь КобзевАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
к России примазывается! Ещё недавно пел про священную Незалежность. И с Помпео обнимался
25 сентября, 11:59
Михаил ПавликовМихаил Павликов
24301011
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