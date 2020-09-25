Источник: постпреды ЕС могут согласовать новые санкции против России
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) на своем заседании в понедельник, 28 сентября, может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций против России за Украину, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
Он пояснил, что в повестке комитета постпредов стран ЕС на понедельник значится "возможный пункт" о новых списках в рамках действующих ограничительных мер "в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины"
Собеседник агентства добавил, что для утверждения нового списка может быть запущена письменная процедура.
"Как видите, пункт обозначен как возможный, на данном этапе неизвестно, будет ли он подтвержден", - добавил европейский источник.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.
Десятого сентября этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до середины марта 2021 года) продлил индивидуальные санкции.