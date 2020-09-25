https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577740895.html

Источник: постпреды ЕС могут согласовать новые санкции против России

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) на своем заседании в понедельник, 28 сентября, может рассмотреть вопрос о согласовании нового РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:28

2020-09-25T08:28

2020-09-25T08:28

россия

евросоюз

украина

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Комитет постоянных представителей стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> (COREPER) на своем заседании в понедельник, 28 сентября, может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций против России за <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Он пояснил, что в повестке комитета постпредов стран ЕС на понедельник значится "возможный пункт" о новых списках в рамках действующих ограничительных мер "в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины"Собеседник агентства добавил, что для утверждения нового списка может быть запущена письменная процедура.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.Десятого сентября этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до середины марта 2021 года) продлил индивидуальные санкции.

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577737683.html

https://ria.ru/20200924/evrosoyuz-1577693513.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, украина, в мире