Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/samolety-1577738758.html
Источник: Россия готова предложить Перу самолеты вместо украинских Ан-178
Россия готова предложить Перу целый ряд военно-транспортных самолетов вместо украинских Ан-178, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T03:26
2020-09-25T10:02
россия
перу
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156252/04/1562520485_0:123:3135:1886_1400x0_80_0_0_009e9e07950533288c9f871edbbdcaf1.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> готова предложить <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a> целый ряд военно-транспортных самолетов вместо украинских Ан-178, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества.Собеседник агентства напомнил, что Лима заключила контракт с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> в 2019 году о поставке первого борта в 2021-м. "Однако на сегодня самолет готов лишь на 40%, &lt;...&gt; так как для него нет российских комплектующих", — отметил он.Источник подчеркнул, что фактически представитель украинской компании год назад преднамеренно дезинформировал перуанское руководство, пообещав, что проблем с российскими элементами не будет."Украинская сторона тогда заявила о готовности построить самолет без использования российских элементов за счет более широкой кооперации с европейскими и американскими партнерами. Однако, очевидно, здесь возникли проблемы", — сказал он.В итоге МВД Перу, по словам собеседника агентства, приостановило действие контракта на закупку украинских самолетов для национальной полиции, так как заказчик оценивает его реализацию как маловероятную.Ан-178 должны были заменить выработавшие свой эксплуатационный ресурс <a href="http://ria.ru/product_An_32/" target="_blank" data-auto="true">Ан-32</a>.
https://ria.ru/20191218/1562510952.html
"Великая европейская держава" Украина даже один самолёт собрать не может. Доскакались, додекоммунизировались. Мои поздравления!
191
Не правда. Есть ещё один брендовый товар уКраины - летающие по трассам Европы и России украинские жрицы-соски.
114
33
россия
перу
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/04/1562520485_404:0:3135:2048_1400x0_80_0_0_0393ba1ee3ab4e75c30a38bc90f86e2b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, перу, украина, в мире

Источник: Россия готова предложить Перу самолеты вместо украинских Ан-178

03:26 25.09.2020 (обновлено: 10:02 25.09.2020)
23557
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСамолет Ан-178
Самолет Ан-178 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия готова предложить Перу целый ряд военно-транспортных самолетов вместо украинских Ан-178, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества.

"Это могут быть как обновленные версии тяжелого Ил-76, так и новейшего среднего Ил-112, есть и другие варианты", — пояснил он.

Собеседник агентства напомнил, что Лима заключила контракт с Украиной в 2019 году о поставке первого борта в 2021-м. "Однако на сегодня самолет готов лишь на 40%, <...> так как для него нет российских комплектующих", — отметил он.
Источник подчеркнул, что фактически представитель украинской компании год назад преднамеренно дезинформировал перуанское руководство, пообещав, что проблем с российскими элементами не будет.
"Украинская сторона тогда заявила о готовности построить самолет без использования российских элементов за счет более широкой кооперации с европейскими и американскими партнерами. Однако, очевидно, здесь возникли проблемы", — сказал он.
В итоге МВД Перу, по словам собеседника агентства, приостановило действие контракта на закупку украинских самолетов для национальной полиции, так как заказчик оценивает его реализацию как маловероятную.
Ан-178 должны были заменить выработавшие свой эксплуатационный ресурс Ан-32.
Испытательный цех предприятия Серийный завод Антонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2019
18 декабря 2019, 02:42
В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
715855576
Обсудить33
РоссияПеруУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Великая европейская держава" Украина даже один самолёт собрать не может. Доскакались, додекоммунизировались. Мои поздравления!
25 сентября, 04:08
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
15860303
Не правда. Есть ещё один брендовый товар уКраины - летающие по трассам Европы и России украинские жрицы-соски.
25 сентября, 04:22
ОРОлег Романов
30630206
Рекомендуем
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Разработчик "Новичка" сравнил его эффективность с ядерной бомбой
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Японцев возмутила "россиизация" Южных Курил
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В США предложили ввести санкции против России из-за Навального
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле "Тесака"
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Создатель "Новичка" призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Самолет Ан-2
В Бурятии прекратили поиски пропавшего в июле Ан-2
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
"Чокнутым либералам" не простили их "морального империализма"
Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области
Найдена замена куриному яйцу
Бурый медведь
На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Акция с требованием включить отопление в городах Украины у здания компании Нафтогаз в Киеве
Долговой пузырь на украинском рынке газа зимой может лопнуть
Камера для смертельных инъекций
В США впервые после отмены 17-летнего моратория казнили афроамериканца
София Конкина
Знакомые погибшей дочери Конкина рассказали о ее жизни
Автомобили в павильоне автосалона
Эксперт рассказал об обмане с "суперскидками" на сайтах автосалонов
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Литве выпустили резолюцию об отказе от "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Немецкий дипломат призвал не возводить "стену" с Россией из-за Навального
10:49Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией
10:47В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в России
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
Лента новостейМолния