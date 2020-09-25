https://ria.ru/20200925/samolety-1577738758.html

Источник: Россия готова предложить Перу самолеты вместо украинских Ан-178

Россия готова предложить Перу целый ряд военно-транспортных самолетов вместо украинских Ан-178, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T03:26

2020-09-25T03:26

2020-09-25T10:02

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> готова предложить <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a> целый ряд военно-транспортных самолетов вместо украинских Ан-178, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества.Собеседник агентства напомнил, что Лима заключила контракт с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> в 2019 году о поставке первого борта в 2021-м. "Однако на сегодня самолет готов лишь на 40%, <...> так как для него нет российских комплектующих", — отметил он.Источник подчеркнул, что фактически представитель украинской компании год назад преднамеренно дезинформировал перуанское руководство, пообещав, что проблем с российскими элементами не будет."Украинская сторона тогда заявила о готовности построить самолет без использования российских элементов за счет более широкой кооперации с европейскими и американскими партнерами. Однако, очевидно, здесь возникли проблемы", — сказал он.В итоге МВД Перу, по словам собеседника агентства, приостановило действие контракта на закупку украинских самолетов для национальной полиции, так как заказчик оценивает его реализацию как маловероятную.Ан-178 должны были заменить выработавшие свой эксплуатационный ресурс <a href="http://ria.ru/product_An_32/" target="_blank" data-auto="true">Ан-32</a>.

https://ria.ru/20191218/1562510952.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, перу, украина, в мире