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Полиция Украины проверяет информацию о падении самолета под Харьковом
Национальная полиция Украины проверяет информацию о падении самолета в Харьковской области, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщила РИА... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T21:21
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крушение ан-26 под харьковом
харьков
украина
происшествия
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<strong>КИЕВ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Национальная полиция <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> проверяет информацию о падении самолета в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областной полиции Елена Баранник.В пятницу вечером в Telegram-каналах появились сообщения, что в Харьковской области упал самолет.
харьков
украина
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крушение ан-26 под харьковом, харьков, украина, происшествия

Полиция Украины проверяет информацию о падении самолета под Харьковом

21:21 25.09.2020 (обновлено: 23:49 25.09.2020)
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Национальная полиция Украины проверяет информацию о падении самолета в Харьковской области, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областной полиции Елена Баранник.
В пятницу вечером в Telegram-каналах появились сообщения, что в Харьковской области упал самолет.

"Информации сейчас нет. Мы проверяем. На место выехала следственно-оперативная группа", - сказала Баранник, отвечая на вопрос, действительно ли в Харьковской области разбился самолет и есть ли погибшие.

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