https://ria.ru/20200925/samolet-1577795821.html

Полиция Украины проверяет информацию о падении самолета под Харьковом

Национальная полиция Украины проверяет информацию о падении самолета в Харьковской области, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщила РИА... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T21:21

2020-09-25T21:21

2020-09-25T23:49

крушение ан-26 под харьковом

харьков

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:24:3555:2023_1400x0_80_0_0_3927ebd417720733a9c88e486b68ebdf.jpg

<strong>КИЕВ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Национальная полиция <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> проверяет информацию о падении самолета в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областной полиции Елена Баранник.В пятницу вечером в Telegram-каналах появились сообщения, что в Харьковской области упал самолет.

харьков

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, харьков, украина, происшествия