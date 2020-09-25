https://ria.ru/20200925/samolet-1577795821.html
Полиция Украины проверяет информацию о падении самолета под Харьковом
Национальная полиция Украины проверяет информацию о падении самолета в Харьковской области, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщила РИА... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T21:21
2020-09-25T21:21
2020-09-25T23:49
крушение ан-26 под харьковом
харьков
украина
происшествия
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<strong>КИЕВ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Национальная полиция <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> проверяет информацию о падении самолета в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областной полиции Елена Баранник.В пятницу вечером в Telegram-каналах появились сообщения, что в Харьковской области упал самолет.
харьков
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, харьков, украина, происшествия