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В Казахстане самолет экстренно сел после срабатывания датчика дыма
Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку на запасной аэродром на юге Казахстана по техническим причинам, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:23
2020-09-25T16:23
2020-09-25T16:23
air astana
казахстан
в мире
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<strong>НУР-СУЛТАН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Самолет авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_Air_Astana/" target="_blank" data-auto="true">Air Astana</a> совершил вынужденную посадку на запасной аэродром на юге <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> по техническим причинам, сообщила в пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.В ведомстве заявили, что посадка произведена благополучно. "По предварительным данным авиакомпании, техническая причина: срабатывание сигнализации дыма в техническом отсеке. Согласно требованиям безопасности полетов командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром", - проинформировали в министерстве.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
air astana, казахстан, в мире