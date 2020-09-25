https://ria.ru/20200925/samolet-1577779666.html

В Казахстане самолет экстренно сел после срабатывания датчика дыма

Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку на запасной аэродром на юге Казахстана по техническим причинам, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:23

2020-09-25T16:23

2020-09-25T16:23

air astana

казахстан

в мире

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<strong>НУР-СУЛТАН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Самолет авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_Air_Astana/" target="_blank" data-auto="true">Air Astana</a> совершил вынужденную посадку на запасной аэродром на юге <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> по техническим причинам, сообщила в пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.В ведомстве заявили, что посадка произведена благополучно. "По предварительным данным авиакомпании, техническая причина: срабатывание сигнализации дыма в техническом отсеке. Согласно требованиям безопасности полетов командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром", - проинформировали в министерстве.

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

air astana, казахстан, в мире