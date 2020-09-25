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Рыбаки Приморья с начала года увеличили уловы на 10%
Рыбодобывающие компании Приморья с начала года увеличили на 10% вылов рыбы – до 660 тысяч тонн, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:15
2020-09-25T10:15
олег кожемяко
николай патрушев
приморский край
экономика
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Рыбодобывающие компании Приморья с начала года увеличили на 10% вылов рыбы – до 660 тысяч тонн, сообщает правительство региона.Накануне губернатор Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> на совещании, которое провел секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>, предложил оставлять до 5% улова рыбы в регионе, чтобы обеспечить жителей продукцией по доступной цене. В крае с 2018 года действует социальная программа "Приморская рыба": горбуша, навага, сельдь, минтай, камбала, кальмар и рыбные консервы продаются в магазинах края на 15-20% дешевле.В регионе действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.
https://ria.ru/20200923/ryba-1577632730.html
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олег кожемяко, николай патрушев, приморский край, экономика

Рыбаки Приморья с начала года увеличили уловы на 10%

10:15 25.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкрыболовный сейнер
рыболовный сейнер - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Рыбодобывающие компании Приморья с начала года увеличили на 10% вылов рыбы – до 660 тысяч тонн, сообщает правительство региона.
"На территории края действуют более 400 предприятий отрасли. Всего с начала года добыто около 660 тонн водных биоресурсов – 110% к уровню прошлого года. Минтая выловлено 426,7 тысячи тонн, сельди – 81 тысяча тонн, иваси – 26,4 тысячи тонн, трески – 16,7 тысячи тонн, а также 42,7 тысячи тонн кальмара", – говорится в сообщении.
Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, предложил оставлять до 5% улова рыбы в регионе, чтобы обеспечить жителей продукцией по доступной цене. В крае с 2018 года действует социальная программа "Приморская рыба": горбуша, навага, сельдь, минтай, камбала, кальмар и рыбные консервы продаются в магазинах края на 15-20% дешевле.
В регионе действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.
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Олег КожемякоНиколай ПатрушевПриморский крайЭкономика
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