Рыбаки Приморья с начала года увеличили уловы на 10%
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Рыбодобывающие компании Приморья с начала года увеличили на 10% вылов рыбы – до 660 тысяч тонн, сообщает правительство региона.
"На территории края действуют более 400 предприятий отрасли. Всего с начала года добыто около 660 тонн водных биоресурсов – 110% к уровню прошлого года. Минтая выловлено 426,7 тысячи тонн, сельди – 81 тысяча тонн, иваси – 26,4 тысячи тонн, трески – 16,7 тысячи тонн, а также 42,7 тысячи тонн кальмара", – говорится в сообщении.
Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, предложил оставлять до 5% улова рыбы в регионе, чтобы обеспечить жителей продукцией по доступной цене. В крае с 2018 года действует социальная программа "Приморская рыба": горбуша, навага, сельдь, минтай, камбала, кальмар и рыбные консервы продаются в магазинах края на 15-20% дешевле.
В регионе действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.
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