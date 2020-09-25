https://ria.ru/20200925/rybaki-1577744344.html

Рыбаки Приморья с начала года увеличили уловы на 10%

Рыбодобывающие компании Приморья с начала года увеличили на 10% вылов рыбы – до 660 тысяч тонн, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:15

2020-09-25T10:15

2020-09-25T10:15

олег кожемяко

николай патрушев

приморский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149564/03/1495640341_0:154:3095:1895_1400x0_80_0_0_325d8fcfba59a31ec3ea52de84c9d548.jpg

<strong>ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Рыбодобывающие компании Приморья с начала года увеличили на 10% вылов рыбы – до 660 тысяч тонн, сообщает правительство региона.Накануне губернатор Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> на совещании, которое провел секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>, предложил оставлять до 5% улова рыбы в регионе, чтобы обеспечить жителей продукцией по доступной цене. В крае с 2018 года действует социальная программа "Приморская рыба": горбуша, навага, сельдь, минтай, камбала, кальмар и рыбные консервы продаются в магазинах края на 15-20% дешевле.В регионе действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.

https://ria.ru/20200923/ryba-1577632730.html

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, николай патрушев, приморский край, экономика