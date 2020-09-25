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В Подмосковье ревнивец задушил любовницу и выбросил тело в окно
Житель подмосковного Солнечногорска задушил любовницу, а потом выбросил тело убитой в окно, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:31
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ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
солнечногорск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Житель подмосковного <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорска</a> задушил любовницу, а потом выбросил тело убитой в окно, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.По предварительным данным следствия, 24 сентября мужчина на почве ревности поссорился с ней, а затем задушил и выбросил тело в окно со второго этажа.Она добавила, что в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), солнечногорск, происшествия

В Подмосковье ревнивец задушил любовницу и выбросил тело в окно

13:31 25.09.2020 (обновлено: 01:30 26.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Житель подмосковного Солнечногорска задушил любовницу, а потом выбросил тело убитой в окно, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
По предварительным данным следствия, 24 сентября мужчина на почве ревности поссорился с ней, а затем задушил и выбросил тело в окно со второго этажа.

"Задержан 22-летний гражданин одного из соседних государств, подозреваемый в убийстве 36-летней сожительницы (ч.1 ст. 105 УК РФ)", — сказала Врадий.

Она добавила, что в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.
Маргарита Грачева - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 16:06
Ненавязчив. Пострадавшая от ревности мужа россиянка показала новую любовь
391164613
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)СолнечногорскПроисшествия
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