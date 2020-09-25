https://ria.ru/20200925/revnost-1577764478.html

В Подмосковье ревнивец задушил любовницу и выбросил тело в окно

Житель подмосковного Солнечногорска задушил любовницу, а потом выбросил тело убитой в окно, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:31

2020-09-25T13:31

2020-09-26T01:30

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

солнечногорск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Житель подмосковного <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорска</a> задушил любовницу, а потом выбросил тело убитой в окно, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.По предварительным данным следствия, 24 сентября мужчина на почве ревности поссорился с ней, а затем задушил и выбросил тело в окно со второго этажа.Она добавила, что в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/gracheva-1577101657.html

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солнечногорск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), солнечногорск, происшествия