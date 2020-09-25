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Премьер Франции сообщил о четырех раненых у бывшего здания Charlie Hebdo
Премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что в ходе нападения у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:51
2020-09-25T14:08
нападение у бывшего здания charlie hebdo
жан кастекс
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a> подтвердил, что в ходе нападения у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии."В 11-м округе Парижа около бывшего здания редакции Charlie Hebdo произошло нападение с холодным оружием. В результате были ранены четыре человека, два из них находятся в тяжелом состоянии", - заявил премьер-министр.Кастескc отметил, что едет в кризисный центр в МВД, чтобы следить за развитием ситуации.В министерстве внутренних дел отмечают, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, квартал оцеплен. В МВД призывают избегать поездок в этот квартал.Как отмечает телеканал BFMTV, с места происшествия скрылись два человека.После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе. В эти дни в Париже идет судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo.
https://ria.ru/20181230/1548933947.html
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нападение у бывшего здания charlie hebdo, жан кастекс, франция, париж, в мире

Премьер Франции сообщил о четырех раненых у бывшего здания Charlie Hebdo

13:51 25.09.2020 (обновлено: 14:08 25.09.2020)
672
© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что в ходе нападения у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
"В 11-м округе Парижа около бывшего здания редакции Charlie Hebdo произошло нападение с холодным оружием. В результате были ранены четыре человека, два из них находятся в тяжелом состоянии", - заявил премьер-министр.
Кастескc отметил, что едет в кризисный центр в МВД, чтобы следить за развитием ситуации.
В министерстве внутренних дел отмечают, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, квартал оцеплен. В МВД призывают избегать поездок в этот квартал.
Как отмечает телеканал BFMTV, с места происшествия скрылись два человека.
После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе. В эти дни в Париже идет судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo.
Машины полиции на улицах Парижа после нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo - РИА Новости, 1920, 30.12.2018
30 декабря 2018, 14:47
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Нападение у бывшего здания Charlie HebdoЖан КастексФранцияПарижВ мире
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