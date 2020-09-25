https://ria.ru/20200925/ranenye-1577767317.html

Премьер Франции сообщил о четырех раненых у бывшего здания Charlie Hebdo

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что в ходе нападения у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:51

2020-09-25T13:51

2020-09-25T14:08

нападение у бывшего здания charlie hebdo

жан кастекс

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a> подтвердил, что в ходе нападения у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии."В 11-м округе Парижа около бывшего здания редакции Charlie Hebdo произошло нападение с холодным оружием. В результате были ранены четыре человека, два из них находятся в тяжелом состоянии", - заявил премьер-министр.Кастескc отметил, что едет в кризисный центр в МВД, чтобы следить за развитием ситуации.В министерстве внутренних дел отмечают, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, квартал оцеплен. В МВД призывают избегать поездок в этот квартал.Как отмечает телеканал BFMTV, с места происшествия скрылись два человека.После теракта в январе 2015 года редакция еженедельника Charlie Hebdo переехала из здания в 11 округе. В эти дни в Париже идет судебный процесс по делу о терактах в Charlie Hebdo.

https://ria.ru/20181230/1548933947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение у бывшего здания charlie hebdo, жан кастекс, франция, париж, в мире