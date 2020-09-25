https://ria.ru/20200925/putin-1577760931.html

Путин не планирует встречаться с Додоном, заявил Песков

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с главой Молдавии Игорем Додоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:51

2020-09-25T12:51

2020-09-25T12:51

игорь додон

дмитрий песков

владимир путин

молдавия

политика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не планирует в ближайшее время встречаться с главой <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорем Додоном</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, в ближайшие дни не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина переговоры с Додоном в рамках его визита в Россию.

https://ria.ru/20200923/yazyk-1577680525.html

молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь додон, дмитрий песков, владимир путин, молдавия, политика