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Путин не планирует встречаться с Додоном, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с главой Молдавии Игорем Додоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:51
2020-09-25T12:51
игорь додон
дмитрий песков
владимир путин
молдавия
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не планирует в ближайшее время встречаться с главой <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорем Додоном</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, в ближайшие дни не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина переговоры с Додоном в рамках его визита в Россию.
https://ria.ru/20200923/yazyk-1577680525.html
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игорь додон, дмитрий песков, владимир путин, молдавия, политика

Путин не планирует встречаться с Додоном, заявил Песков

12:51 25.09.2020
2339
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с главой Молдавии Игорем Додоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в ближайшие дни не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина переговоры с Додоном в рамках его визита в Россию.
Президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Додон заявил об особом статусе русского языка в Молдавии
1723125
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