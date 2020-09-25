https://ria.ru/20200925/putin-1577760931.html
Путин не планирует встречаться с Додоном, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с главой Молдавии Игорем Додоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:51
2020-09-25T12:51
2020-09-25T12:51
игорь додон
дмитрий песков
владимир путин
молдавия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577709527_0:139:3022:1838_1400x0_80_0_0_865aceb34a5ef96850c0132decf0998d.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не планирует в ближайшее время встречаться с главой <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорем Додоном</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, в ближайшие дни не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина переговоры с Додоном в рамках его визита в Россию.
https://ria.ru/20200923/yazyk-1577680525.html
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577709527_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_76f3b285c8321e56d3b09c742ec2f9da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь додон, дмитрий песков, владимир путин, молдавия, политика