https://ria.ru/20200925/putin-1577756738.html

Путин проведет встречу с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин 28 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, они обсудят торговлю и углубление интеграции, РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:08

2020-09-25T12:08

2020-09-25T12:13

сооронбай жээнбеков

владимир путин

сочи

киргизия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565285720_0:241:2786:1808_1400x0_80_0_0_7eee0f753a31f731a86922673457941d.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 28 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a>, они обсудят торговлю и углубление интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.Добавляется, что президенты планируют рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизского стратегического партнерства и союзничества.

сочи

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, владимир путин, сочи, киргизия, политика