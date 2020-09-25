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Путин проведет встречу с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин 28 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, они обсудят торговлю и углубление интеграции, РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:08
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сооронбай жээнбеков
владимир путин
сочи
киргизия
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 28 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a>, они обсудят торговлю и углубление интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.Добавляется, что президенты планируют рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизского стратегического партнерства и союзничества.
сочи
киргизия
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сооронбай жээнбеков, владимир путин, сочи, киргизия, политика

Путин проведет встречу с президентом Киргизии

12:08 25.09.2020 (обновлено: 12:13 25.09.2020)
2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 28 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, они обсудят торговлю и углубление интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Особое внимание имеется в виду уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.
Добавляется, что президенты планируют рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизского стратегического партнерства и союзничества.
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Сооронбай ЖээнбековВладимир ПутинСочиКиргизияПолитика
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