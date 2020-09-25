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Путин проведет встречу с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин 28 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, они обсудят торговлю и углубление интеграции, РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:08
2020-09-25T12:08
2020-09-25T12:13
сооронбай жээнбеков
владимир путин
сочи
киргизия
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 28 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a>, они обсудят торговлю и углубление интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.Добавляется, что президенты планируют рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизского стратегического партнерства и союзничества.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, владимир путин, сочи, киргизия, политика