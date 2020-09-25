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В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19

Власти Москвы не будут дополнительно усиливать мониторинг магазинов и торговых центров на соблюдение мер по коронавирусу, но ежедневные проверки будут... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:31

2020-09-25T10:31

2020-09-25T10:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немерюк

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Власти Москвы не будут дополнительно усиливать мониторинг магазинов и торговых центров на соблюдение мер по коронавирусу, но ежедневные проверки будут продолжаться, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.Ранее он сообщил, что уже более 15 тысяч штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима было выписано предприятиям торговли Москвы, в том числе, крупный магазин ЦУМ был оштрафован более чем на 1 миллион рублей.Он добавил, что проверки проводятся каждый день.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество