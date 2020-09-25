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В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
Власти Москвы не будут дополнительно усиливать мониторинг магазинов и торговых центров на соблюдение мер по коронавирусу, но ежедневные проверки будут... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:31
2020-09-25T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Власти Москвы не будут дополнительно усиливать мониторинг магазинов и торговых центров на соблюдение мер по коронавирусу, но ежедневные проверки будут продолжаться, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.Ранее он сообщил, что уже более 15 тысяч штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима было выписано предприятиям торговли Москвы, в том числе, крупный магазин ЦУМ был оштрафован более чем на 1 миллион рублей.Он добавил, что проверки проводятся каждый день.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество

В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19

10:31 25.09.2020
527
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТЦ
ТЦ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти Москвы не будут дополнительно усиливать мониторинг магазинов и торговых центров на соблюдение мер по коронавирусу, но ежедневные проверки будут продолжаться, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Ранее он сообщил, что уже более 15 тысяч штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима было выписано предприятиям торговли Москвы, в том числе, крупный магазин ЦУМ был оштрафован более чем на 1 миллион рублей.
"Усиливать не будем, но будем продолжать проверочные действия",- сказал Немерюк, отвечая на вопрос, будут ли усиливать проверки магазинов и ТЦ на соблюдение мер по коронавирусу.
Он добавил, что проверки проводятся каждый день.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкМоскваОбщество
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