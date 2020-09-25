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https://ria.ru/20200925/protesty-1577764265.html
В Портленде задержали 14 человек после поджога Ассоциации полиции
Полиция американского города Портленд (штат Орегон) задержала в четверг вечером 14 человек, участвовавших в акции протеста, во время которой демонстранты также... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:28
2020-09-25T13:28
портленд
сша
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Полиция американского города <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a> (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofOregon/" target="_blank" data-auto="true">Орегон</a>) задержала в четверг вечером 14 человек, участвовавших в акции протеста, во время которой демонстранты также подожгли здание Ассоциации полиции города."В 22.25 одному из членов группы (собравшейся у здания офиса Ассоциации полиции Портленда – ред.) удалось поджечь фанеру, прикрепленную к входной двери здания", - сообщается в пресс-релизе полиции.Кроме того, демонстранты совершали акты вандализма. Из-за "преступного поведения" протестующих демонстрация была объявлена незаконной, и полиция начала задержания. Большинство участников акции были задержаны за сопротивление полиции.Протесты в Портленде и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> начались после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. В среду в некоторых городах США вновь начались демонстрации в связи с тем, что в суде в Луисвилле ни одному из полицейских не предъявили обвинения в убийстве по делу о смерти афроамериканки Бреонны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter.
https://ria.ru/20200907/zapad-1576840307.html
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
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портленд, сша, в мире

В Портленде задержали 14 человек после поджога Ассоциации полиции

13:28 25.09.2020
274
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста смотрят на горящий государственный флаг США у здания полицейского управления в Портленде
Участники акции протеста смотрят на горящий государственный флаг США у здания полицейского управления в Портленде - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция американского города Портленд (штат Орегон) задержала в четверг вечером 14 человек, участвовавших в акции протеста, во время которой демонстранты также подожгли здание Ассоциации полиции города.
"В 22.25 одному из членов группы (собравшейся у здания офиса Ассоциации полиции Портленда – ред.) удалось поджечь фанеру, прикрепленную к входной двери здания", - сообщается в пресс-релизе полиции.
Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Запад готов к войне на самоуничтожение
Кроме того, демонстранты совершали акты вандализма. Из-за "преступного поведения" протестующих демонстрация была объявлена незаконной, и полиция начала задержания. Большинство участников акции были задержаны за сопротивление полиции.
Протесты в Портленде и ряде других городов США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. В среду в некоторых городах США вновь начались демонстрации в связи с тем, что в суде в Луисвилле ни одному из полицейских не предъявили обвинения в убийстве по делу о смерти афроамериканки Бреонны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter.
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