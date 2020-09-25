https://ria.ru/20200925/protesty-1577743731.html

В Луисвилле задержали более 20 участников протестов

Правоохранительные органы американского Луисвилла (штат Кентукки) задержали 24 человек во время протестов, которые продолжаются в городе второй вечер после суда РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:00

2020-09-25T10:00

2020-09-25T10:00

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

кентукки

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы американского Луисвилла (штат <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofKentucky/" target="_blank" data-auto="true">Кентукки</a>) задержали 24 человек во время протестов, которые продолжаются в городе второй вечер после суда по делу о гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, сообщает полиция."За вечер по меньшей мере 24 человека были задержаны по ряду обвинений, в том числе касающихся незаконных демонстраций, отказов разойтись и беспорядков", - говорится в заявлении полиции в Facebook.Протестующие, по данным полиции, также разбили несколько окон в ресторане, причинили ущерб нескольким городским автобусам и пытались устроить пожар. Около 11 вечера (6.00 мск пятницы) участники акции протеста разошлись. В среду в ходе протестных акций полиция задержала 127 человек.Протесты в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> начались после того, как в суде в Луисвилле ни одному из полицейских не предъявили обвинения в убийстве по делу о смерти Бреонны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. В Луисвилле вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, стражи правопорядка использовали перцовый спрей и светошумовые гранаты. Двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия. Протесты перекинулись и на другие города США: <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелес</a>, <a href="http://ria.ru/location_Seattle/" target="_blank" data-auto="true">Сиэтл</a>, <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a>, <a href="http://ria.ru/location_San_Diego/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Диего</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>.Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>, погибшего при задержании в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>.Ранее одному из полицейских предъявили обвинения, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу. Ещё двум полицейским обвинения предъявлены не были.

https://ria.ru/20200925/protesty-1577742218.html

https://ria.ru/20200907/zapad-1576840307.html

https://ria.ru/20200605/1572469298.html

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кентукки

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, кентукки, сша, в мире