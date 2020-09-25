Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/protesty-1577743731.html
В Луисвилле задержали более 20 участников протестов
Правоохранительные органы американского Луисвилла (штат Кентукки) задержали 24 человек во время протестов, которые продолжаются в городе второй вечер после суда РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:00
2020-09-25T10:00
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
кентукки
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576838010_0:49:1280:769_1400x0_80_0_0_1ac20abf90a7a44346c21df6dc5ffc18.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы американского Луисвилла (штат <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofKentucky/" target="_blank" data-auto="true">Кентукки</a>) задержали 24 человек во время протестов, которые продолжаются в городе второй вечер после суда по делу о гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, сообщает полиция."За вечер по меньшей мере 24 человека были задержаны по ряду обвинений, в том числе касающихся незаконных демонстраций, отказов разойтись и беспорядков", - говорится в заявлении полиции в Facebook.Протестующие, по данным полиции, также разбили несколько окон в ресторане, причинили ущерб нескольким городским автобусам и пытались устроить пожар. Около 11 вечера (6.00 мск пятницы) участники акции протеста разошлись. В среду в ходе протестных акций полиция задержала 127 человек.Протесты в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> начались после того, как в суде в Луисвилле ни одному из полицейских не предъявили обвинения в убийстве по делу о смерти Бреонны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. В Луисвилле вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, стражи правопорядка использовали перцовый спрей и светошумовые гранаты. Двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия. Протесты перекинулись и на другие города США: <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелес</a>, <a href="http://ria.ru/location_Seattle/" target="_blank" data-auto="true">Сиэтл</a>, <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a>, <a href="http://ria.ru/location_San_Diego/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Диего</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>.Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>, погибшего при задержании в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>.Ранее одному из полицейских предъявили обвинения, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу. Ещё двум полицейским обвинения предъявлены не были.
https://ria.ru/20200925/protesty-1577742218.html
https://ria.ru/20200907/zapad-1576840307.html
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
2
кентукки
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576838010_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_73d688448843a483c254679405b15ec5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, кентукки, сша, в мире

В Луисвилле задержали более 20 участников протестов

10:00 25.09.2020
186
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в американском Луисвилле
Участники акции протеста в американском Луисвилле - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы американского Луисвилла (штат Кентукки) задержали 24 человек во время протестов, которые продолжаются в городе второй вечер после суда по делу о гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, сообщает полиция.
"За вечер по меньшей мере 24 человека были задержаны по ряду обвинений, в том числе касающихся незаконных демонстраций, отказов разойтись и беспорядков", - говорится в заявлении полиции в Facebook.
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
09:28
Внедорожник сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе
Протестующие, по данным полиции, также разбили несколько окон в ресторане, причинили ущерб нескольким городским автобусам и пытались устроить пожар. Около 11 вечера (6.00 мск пятницы) участники акции протеста разошлись. В среду в ходе протестных акций полиция задержала 127 человек.
Протесты в США начались после того, как в суде в Луисвилле ни одному из полицейских не предъявили обвинения в убийстве по делу о смерти Бреонны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. В Луисвилле вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, стражи правопорядка использовали перцовый спрей и светошумовые гранаты. Двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия. Протесты перекинулись и на другие города США: Лос-Анджелес, Сиэтл, Портленд, Сан-Диего, Нью-Йорк.
Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 08:00
Запад готов к войне на самоуничтожение
Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе.
Ранее одному из полицейских предъявили обвинения, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу. Ещё двум полицейским обвинения предъявлены не были.
Девочка рядом с отцом во время протестов в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 08:00
Хроники американского упадка: детей учат бояться и ненавидеть полицию
120203
Обсудить2
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКентуккиСШАВ мире
Рекомендуем
Собака ждет хозяина на остановке Платформа 94й километр в селе Тигровом Партизанского ГО
В Приморье "русский Хатико" две недели ждет хозяина на перроне
Константин Косачев
Косачев ответил на идею ввести санкции против России из-за Навального
Международная космическая станция
Экипаж МКС изолируют для поиска места утечки воздуха
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил шансы найти следы вещества при отравлении
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны
Завершено расследование еще двух дел о "Бессмертном полку"
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
В России провели более 44,3 миллиона тестов на коронавирус
Место столкновения двух автобусов в центре Уфы
В Уфе столкнулись два автобуса
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Андреевич Ушаков
Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине
Триумфальные ворота в Пхеньяне
В КНДР рассказали подробности убийства южнокорейского чиновника
Операция по спасению дельфинов, выбросившихся на отмель у западного побережья австралийского штата Тасмания
В Австралии спасли около ста дельфинов, выбросившихся на берег
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
Внедорожник сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Разработчик "Новичка" рассказал о его создании
Ашхабад
В Туркмении создадут двухпалатный парламент
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Разработчик "Новичка" оценил немецкие анализы по "делу Навального"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Немецкий дипломат призвал не возводить "стену" с Россией из-за Навального
10:49Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией
10:47В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в России
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
Лента новостейМолния