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Внедорожник сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе
Внедорожник сбил одного из участников проходившей в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) демонстрации после суда по делу о смерти афроамериканки... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:28
2020-09-25T09:28
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
голливуд
лос-анджелес
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Внедорожник сбил одного из участников проходившей в американском городе <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелес</a> (штат Калифорния) демонстрации после суда по делу о смерти афроамериканки Бреонны Тейлор, пострадавшего отвезли в больницу, передает газета <a href="https://www.latimes.com/" target="_blank">Los Angeles Times </a>со ссылкой на власти.Ранее телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN</a> сообщил, что протесты начались в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после того, как в суде в Лисвилле ни одному из полицейских не предъявили обвинения в убийстве по делу о смерти Бреонны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. В Луисвилле вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, стражи правопорядка использовали перцовый спрей и светошумовые гранаты. Двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия. Протесты перекинулись и на другие города США: Лос-Анджелес, Сиэтл, Портленд, Сан-Диего, Нью-Йорк.Газета указывает, что в четверг вечером в районе Голливуда началась демонстрация несогласных. Протестующие шли по Бульвару Сансет, когда, согласно размещенным видео в соцсетях, проезжавший черный внедорожник сбил одного из протестующих, тот упал на спину.После этого водитель поехал дальше по бульвару и чуть не сбил еще несколько человек, которым пришлось отскакивать от несущейся машины.Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса Николас Прэндж сообщил изданию, что на место прибыли парамедики. По его словам, скорая помощь отвезла по меньшей мере одного человека в больницу, информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.В полиции LA Times заявили, что пытаются получить информацию о произошедшем.По данным канала <a href="https://www.nbclosangeles.com/" target="_blank">NBC Los Angeles</a>, в протесте сторонников движения Black Lives Matter принимало участия около 200 человек.Бреонна Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>, погибшего при задержании в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>.Ранее одному из полицейских предъявили обвинения, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу. Ещё двум полицейским обвинения предъявлены не были.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/protesty-ssha-1577367657.html
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576932012.html
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, голливуд, лос-анджелес, сша, в мире

Внедорожник сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе

09:28 25.09.2020
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© AP Photo / Ringo H.W. ChiuДемонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Внедорожник сбил одного из участников проходившей в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) демонстрации после суда по делу о смерти афроамериканки Бреонны Тейлор, пострадавшего отвезли в больницу, передает газета Los Angeles Times со ссылкой на власти.
Ранее телеканал CNN сообщил, что протесты начались в США после того, как в суде в Лисвилле ни одному из полицейских не предъявили обвинения в убийстве по делу о смерти Бреонны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. В Луисвилле вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, стражи правопорядка использовали перцовый спрей и светошумовые гранаты. Двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия. Протесты перекинулись и на другие города США: Лос-Анджелес, Сиэтл, Портленд, Сан-Диего, Нью-Йорк.
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Газета указывает, что в четверг вечером в районе Голливуда началась демонстрация несогласных. Протестующие шли по Бульвару Сансет, когда, согласно размещенным видео в соцсетях, проезжавший черный внедорожник сбил одного из протестующих, тот упал на спину.
После этого водитель поехал дальше по бульвару и чуть не сбил еще несколько человек, которым пришлось отскакивать от несущейся машины.
Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса Николас Прэндж сообщил изданию, что на место прибыли парамедики. По его словам, скорая помощь отвезла по меньшей мере одного человека в больницу, информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.
В полиции LA Times заявили, что пытаются получить информацию о произошедшем.
По данным канала NBC Los Angeles, в протесте сторонников движения Black Lives Matter принимало участия около 200 человек.
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Бреонна Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе.
Ранее одному из полицейских предъявили обвинения, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу. Ещё двум полицейским обвинения предъявлены не были.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаГолливудЛос-АнджелесСШАВ мире
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