https://ria.ru/20200925/protesty-1577742218.html

Внедорожник сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе

Внедорожник сбил одного из участников проходившей в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) демонстрации после суда по делу о смерти афроамериканки... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:28

2020-09-25T09:28

2020-09-25T09:28

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

голливуд

лос-анджелес

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Внедорожник сбил одного из участников проходившей в американском городе <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелес</a> (штат Калифорния) демонстрации после суда по делу о смерти афроамериканки Бреонны Тейлор, пострадавшего отвезли в больницу, передает газета <a href="https://www.latimes.com/" target="_blank">Los Angeles Times </a>со ссылкой на власти.Ранее телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN</a> сообщил, что протесты начались в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после того, как в суде в Лисвилле ни одному из полицейских не предъявили обвинения в убийстве по делу о смерти Бреонны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. В Луисвилле вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, стражи правопорядка использовали перцовый спрей и светошумовые гранаты. Двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия. Протесты перекинулись и на другие города США: Лос-Анджелес, Сиэтл, Портленд, Сан-Диего, Нью-Йорк.Газета указывает, что в четверг вечером в районе Голливуда началась демонстрация несогласных. Протестующие шли по Бульвару Сансет, когда, согласно размещенным видео в соцсетях, проезжавший черный внедорожник сбил одного из протестующих, тот упал на спину.После этого водитель поехал дальше по бульвару и чуть не сбил еще несколько человек, которым пришлось отскакивать от несущейся машины.Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса Николас Прэндж сообщил изданию, что на место прибыли парамедики. По его словам, скорая помощь отвезла по меньшей мере одного человека в больницу, информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.В полиции LA Times заявили, что пытаются получить информацию о произошедшем.По данным канала <a href="https://www.nbclosangeles.com/" target="_blank">NBC Los Angeles</a>, в протесте сторонников движения Black Lives Matter принимало участия около 200 человек.Бреонна Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>, погибшего при задержании в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>.Ранее одному из полицейских предъявили обвинения, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу. Ещё двум полицейским обвинения предъявлены не были.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/protesty-ssha-1577367657.html

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576932012.html

голливуд

лос-анджелес

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, голливуд, лос-анджелес, сша, в мире