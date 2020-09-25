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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200925/promysel-1577786627.html
Камчатка заключит с Сахалином соглашение об объеме вылова лососей
Новое соглашение, которое планирует подписать Камчатка и Сахалинская область, позволит регулировать промысел транзитного лосося в районе Северных Курильских... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:02
2020-09-25T18:02
камчатский край
владимир солодов
валерий лимаренко
сахалин
камчатский край
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен — РИА Новости</strong>. Новое соглашение, которое планирует подписать Камчатка и <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинская область</a>, позволит регулировать промысел транзитного лосося в районе Северных <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a>, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>.Он напомнил, что такое соглашение действовало до 2014 года, а потом было расторгнуто в одностороннем порядке Сахалинской областью. После этого вылов лососей камчатского, магаданского и хабаровского происхождения на путях их миграций в прибрежных водах Северных Курил приобрел "безограничительный" характер. Сейчас губернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> договорился с сахалинским коллегой о подписании нового соглашения. Стороны разработают предложения, чтобы поддержать добросовестных добытчиков водных биоресурсов и более эффективно бороться с браконьерством."Проблема находится в центре нашего внимания, потому что там идет активный незаконный лов с применением запрещенных дрифтерных сетей. Пограничное управление <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России ведет там достаточно интенсивную работу, что позволяет сдерживать незаконный лов. Договорились с <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Limarenko/" target="_blank" data-auto="true">Валерием Игоревичем Лимаренко</a>, что мы совместную рабочую группу создадим, чтобы понятные правила рыболовства в этой зоне выработать, а также заключить новое соглашение об объеме вылова водных биоресурсов между <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалином</a> и Камчаткой", — цитирует пресс-службы слова Солодова.Сейчас на Камчатке для обеспечения пропуска лососей на нерестилища по рекомендациям рыбохозяйственной науки устанавливаются жесткие меры регулирования. Основной промысел на западном побережье разрешается во второй половине июля, на всех рыболовных участках вводится режим проходных дней, два-три дня в неделю, в отдельных случаях устанавливаются запреты на промышленное и другие виды рыболовства."При этом предприятия Сахалинской области ведут промысел в районе Северных Курил, начиная с середины июня по 31 августа без проходных дней. Ранние сроки соответствуют срокам миграции западнокамчатской чавычи, ранних форм нерки реки Большая и кеты реки Опала. Выходит, что рыбу вылавливают на подходе к западным берегам полуострова, в том числе браконьерскими способами, что наносит серьезный ущерб популяции лосося", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200904/kamchatka-1576523256.html
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камчатский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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владимир солодов, валерий лимаренко, сахалин, камчатский край

Камчатка заключит с Сахалином соглашение об объеме вылова лососей

18:02 25.09.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен — РИА Новости. Новое соглашение, которое планирует подписать Камчатка и Сахалинская область, позволит регулировать промысел транзитного лосося в районе Северных Курильских островов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
Он напомнил, что такое соглашение действовало до 2014 года, а потом было расторгнуто в одностороннем порядке Сахалинской областью. После этого вылов лососей камчатского, магаданского и хабаровского происхождения на путях их миграций в прибрежных водах Северных Курил приобрел "безограничительный" характер. Сейчас губернатор Камчатского края Владимир Солодов договорился с сахалинским коллегой о подписании нового соглашения. Стороны разработают предложения, чтобы поддержать добросовестных добытчиков водных биоресурсов и более эффективно бороться с браконьерством.
"Проблема находится в центре нашего внимания, потому что там идет активный незаконный лов с применением запрещенных дрифтерных сетей. Пограничное управление ФСБ России ведет там достаточно интенсивную работу, что позволяет сдерживать незаконный лов. Договорились с Валерием Игоревичем Лимаренко, что мы совместную рабочую группу создадим, чтобы понятные правила рыболовства в этой зоне выработать, а также заключить новое соглашение об объеме вылова водных биоресурсов между Сахалином и Камчаткой", — цитирует пресс-службы слова Солодова.
Сейчас на Камчатке для обеспечения пропуска лососей на нерестилища по рекомендациям рыбохозяйственной науки устанавливаются жесткие меры регулирования. Основной промысел на западном побережье разрешается во второй половине июля, на всех рыболовных участках вводится режим проходных дней, два-три дня в неделю, в отдельных случаях устанавливаются запреты на промышленное и другие виды рыболовства.
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"При этом предприятия Сахалинской области ведут промысел в районе Северных Курил, начиная с середины июня по 31 августа без проходных дней. Ранние сроки соответствуют срокам миграции западнокамчатской чавычи, ранних форм нерки реки Большая и кеты реки Опала. Выходит, что рыбу вылавливают на подходе к западным берегам полуострова, в том числе браконьерскими способами, что наносит серьезный ущерб популяции лосося", - отметил собеседник агентства.
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Камчатский крайВладимир СолодовВалерий ЛимаренкоСахалинКамчатский край
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