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"Непростой час пик". Москвичей предупредили о пятничных пробках
"Непростой" и продолжительный час пик с пробками до девяти баллов ожидается в Москве в пятницу, сообщает столичный департамент транспорта в своем... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:46
2020-09-25T15:46
2020-09-25T15:46
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> "Непростой" и продолжительный час пик с пробками до девяти баллов ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, сообщает столичный департамент транспорта в своем <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале.</a>Водителям советуют выезжать на машине после 20 часов.
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество