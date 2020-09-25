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"Непростой час пик". Москвичей предупредили о пятничных пробках
"Непростой" и продолжительный час пик с пробками до девяти баллов ожидается в Москве в пятницу, сообщает столичный департамент транспорта в своем... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:46
2020-09-25T15:46
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> "Непростой" и продолжительный час пик с пробками до девяти баллов ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, сообщает столичный департамент транспорта в своем <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале.</a>Водителям советуют выезжать на машине после 20 часов.
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РИА Новости
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60
москва, общество

"Непростой час пик". Москвичей предупредили о пятничных пробках

15:46 25.09.2020
1382
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Непростой" и продолжительный час пик с пробками до девяти баллов ожидается в Москве в пятницу, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"Пятничный час пик будет долгим и непростым — на западе Москвы уже начались ограничения из-за предстоящего закрытия метро, и многие сегодня выезжают на дачи. Прогнозируем вечером до 9 баллов, и пробки в центре и на вылетных магистралях в сторону области", - говорится в сообщении.
Водителям советуют выезжать на машине после 20 часов.
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