https://ria.ru/20200925/probki-1577776693.html

"Непростой час пик". Москвичей предупредили о пятничных пробках

"Непростой" и продолжительный час пик с пробками до девяти баллов ожидается в Москве в пятницу, сообщает столичный департамент транспорта в своем... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:46

2020-09-25T15:46

2020-09-25T15:46

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464696_0:122:3208:1927_1400x0_80_0_0_7efb59007d85d508c5b1ddf67eba0589.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> "Непростой" и продолжительный час пик с пробками до девяти баллов ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, сообщает столичный департамент транспорта в своем <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале.</a>Водителям советуют выезжать на машине после 20 часов.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество