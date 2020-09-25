https://ria.ru/20200925/primore-1577753442.html
Власти Приморья предупредили о незаконности рекламы туров в Азию
Ряд турагентов Приморья начали рекламировать поездки в страны Юго-Восточной Азии, куда полеты из РФ еще закрыты, власти региона предупреждают о незаконности... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:50
2020-09-25T13:50
2020-09-25T13:50
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вьетнам
владивосток
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Ряд турагентов Приморья начали рекламировать поездки в страны Юго-Восточной Азии, куда полеты из РФ еще закрыты, власти региона предупреждают о незаконности продажи таких путевок.Регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами было прекращено в марте 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом. Сейчас рейсы в РФ возобновлены с Турцией, Танзанией, Великобританией, Египтом, Мальдивами, ОАЭ, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей."В последнее время в Приморье участились случаи рекламы туров в страны Юго-Восточной Азии на такие популярные направления, как Вьетнам и Таиланд, на ближайшие даты в сентябре, октябре и далее до конца года с вылетом из аэропорта Владивостока…. Несмотря на расписание чартерных рейсов, сделать бронирование и приобрести тур на данные направления невозможно. Они автоматически отменяются при наступлении запланированных дат", — говорится в сообщении агентства по туризму Приморского края.В ведомстве уточнили, что подобная реклама туров, как правило, не содержит существенной информации об условиях их покупки или использования. Там не указаны данные о возможности его переноса. Более того, может быть искажен смысл информации, связанной с возможностью вылета из Владивостока уже в ближайшее время."В настоящее время выезд российских граждан с целью туризма в другие страны (кроме вышеуказанных 11), в том числе в Королевство Таиланд и Социалистическую Республику Вьетнам, невозможен. Реализация турагентом путевок в данный период времени заведомо приведет к неисполнению обязательств по договору, переносу туров на другой период времени, зачастую без возможности своевременного возврата денежных средств во внесудебном порядке", – отметил руководитель регионального агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, вьетнам, владивосток, белоруссия, таиланд
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Ряд турагентов Приморья начали рекламировать поездки в страны Юго-Восточной Азии, куда полеты из РФ еще закрыты, власти региона предупреждают о незаконности продажи таких путевок.
Регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами было прекращено в марте 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом. Сейчас рейсы в РФ возобновлены с Турцией, Танзанией, Великобританией, Египтом, Мальдивами, ОАЭ, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.
"В последнее время в Приморье участились случаи рекламы туров в страны Юго-Восточной Азии на такие популярные направления, как Вьетнам и Таиланд, на ближайшие даты в сентябре, октябре и далее до конца года с вылетом из аэропорта Владивостока…. Несмотря на расписание чартерных рейсов, сделать бронирование и приобрести тур на данные направления невозможно. Они автоматически отменяются при наступлении запланированных дат", — говорится в сообщении агентства по туризму Приморского края.
В ведомстве уточнили, что подобная реклама туров, как правило, не содержит существенной информации об условиях их покупки или использования. Там не указаны данные о возможности его переноса. Более того, может быть искажен смысл информации, связанной с возможностью вылета из Владивостока уже в ближайшее время.
"В настоящее время выезд российских граждан с целью туризма в другие страны (кроме вышеуказанных 11), в том числе в Королевство Таиланд и Социалистическую Республику Вьетнам, невозможен. Реализация турагентом путевок в данный период времени заведомо приведет к неисполнению обязательств по договору, переносу туров на другой период времени, зачастую без возможности своевременного возврата денежных средств во внесудебном порядке", – отметил руководитель регионального агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, чьи слова приводятся в сообщении.