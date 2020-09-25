https://ria.ru/20200925/priamure-1577739557.html

В Приамурье хотят построить три путепровода

Губернатор Амурской области Василий Орлов на совещании при секретаре Совбеза РФ Николае Патрушеве доложил, что в регионе готовы приступить к строительству трех... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T07:01

2020-09-25T07:01

2020-09-25T07:01

амурская область

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> на совещании при секретаре Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николае Патрушеве</a> доложил, что в регионе готовы приступить к строительству трех путепроводов, сообщает правительство Приамурья.На совещании обсуждались меры по обеспечению безопасности дорожного движения на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>. <a href="http://ria.ru/person_Igor_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Орлов</a> уточнил, что в Приамурье есть проблемы с состоянием дорожной инфраструктуры, мостов и путепроводов.Глава Приамурья уточнил, что в населенных пунктах области есть проблемы с одноуровневыми развязками, автотранспорту, в том числе школьным маршрутам, очень сложно пересекать Транссибирскую магистраль.В этом году планируется подготовить проектную документацию на строительство трех путепроводов - в населенных пунктах Новобурейское, Серышево и Завитинск, доложил Орлов на совещании.Также в Приамурье проведена диагностика всех искусственных сооружений, которая показала, что 404 моста требуют капитального ремонта или реконструкции. Сформирована и направлена заявка на участие в новом федеральном проекте "Мосты и путепроводы", в нем предусмотрена реконструкция до 2024 года 64 мостовых переходов.

https://ria.ru/20200828/puteprovod-1576428071.html

амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, общество