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В Приамурье хотят построить три путепровода
Губернатор Амурской области Василий Орлов на совещании при секретаре Совбеза РФ Николае Патрушеве доложил, что в регионе готовы приступить к строительству трех... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T07:01
2020-09-25T07:01
амурская область
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> на совещании при секретаре Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николае Патрушеве</a> доложил, что в регионе готовы приступить к строительству трех путепроводов, сообщает правительство Приамурья.На совещании обсуждались меры по обеспечению безопасности дорожного движения на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>. <a href="http://ria.ru/person_Igor_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Орлов</a> уточнил, что в Приамурье есть проблемы с состоянием дорожной инфраструктуры, мостов и путепроводов.Глава Приамурья уточнил, что в населенных пунктах области есть проблемы с одноуровневыми развязками, автотранспорту, в том числе школьным маршрутам, очень сложно пересекать Транссибирскую магистраль.В этом году планируется подготовить проектную документацию на строительство трех путепроводов - в населенных пунктах Новобурейское, Серышево и Завитинск, доложил Орлов на совещании.Также в Приамурье проведена диагностика всех искусственных сооружений, которая показала, что 404 моста требуют капитального ремонта или реконструкции. Сформирована и направлена заявка на участие в новом федеральном проекте "Мосты и путепроводы", в нем предусмотрена реконструкция до 2024 года 64 мостовых переходов.
https://ria.ru/20200828/puteprovod-1576428071.html
амурская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
амурская область, общество

В Приамурье хотят построить три путепровода

07:01 25.09.2020
20
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов на совещании при секретаре Совбеза РФ Николае Патрушеве доложил, что в регионе готовы приступить к строительству трех путепроводов, сообщает правительство Приамурья.
На совещании обсуждались меры по обеспечению безопасности дорожного движения на Дальнем Востоке. Орлов уточнил, что в Приамурье есть проблемы с состоянием дорожной инфраструктуры, мостов и путепроводов.
"Помимо возведения нового мостового перехода через реку Зея, регион готов приступить к строительству трех путепроводов через Транссибирскую магистраль. На строительство нового путепровода (вместо того), который рухнул в 2018 году в городе Свободном, получено федеральное финансирование в размере 1,1 миллиарда рублей, запущены работы, и через год его планируют сдать", - сообщил Орлов.
Глава Приамурья уточнил, что в населенных пунктах области есть проблемы с одноуровневыми развязками, автотранспорту, в том числе школьным маршрутам, очень сложно пересекать Транссибирскую магистраль.
В этом году планируется подготовить проектную документацию на строительство трех путепроводов - в населенных пунктах Новобурейское, Серышево и Завитинск, доложил Орлов на совещании.
Также в Приамурье проведена диагностика всех искусственных сооружений, которая показала, что 404 моста требуют капитального ремонта или реконструкции. Сформирована и направлена заявка на участие в новом федеральном проекте "Мосты и путепроводы", в нем предусмотрена реконструкция до 2024 года 64 мостовых переходов.
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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