Радиопрограмму Sputnik Турция назвали лучшей экономической передачей года
© Фото : Ekonomi Gazetecileri DerneğiРадиопрограмма Sputnik Турция признана лучшей экономической программой года
© Фото : Ekonomi Gazetecileri Derneği
МОСКВА, 25 сен — Sputnik. Ведущий программы "Путеводитель по новинкам" на волнах радиостанции RS FM, вещающей в составе Sputnik Турция, Серхат Айан был удостоен премии в номинации "Лучшая экономическая радио программа" в рамках 12-ой Ежегодной премии, организованной Ассоциацией экономических обозревателей Турции. Жюри отметило ведущего за успехи СМИ в области экономики.
Главными спонсорами церемонии выступили Йылдыз Холдинг, Альтернатиф Банк и Гаранти Банк. Спонсорскую поддержку оказали также одна из ведущих телекоммуникационных компаний Турции Тюркселл и Торговая палата Стамбула. В связи с мерами по борьбе с коронавирусом на церемонии награждения смогли принять участие только лауреаты премии, члены жюри, а также спонсоры мероприятия, однако, несмотря на это, каждый желающий мог наблюдать церемонию в прямом эфире, организованном на платформе Zoom.
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Серхат Айян поделился своими эмоциями от полученной награды: "В программе "Путеводитель по новинкам" на радио RS FM мы стремимся привлечь внимание слушателей к тем технологиям, о которых незаслуженно мало рассказывают. В нашем сегодняшнем мире, где под технологиями часто подразумевается только мобильный телефон и компьютер, своей программой мы ставим целью показать людям, что в этой области есть гораздо больше интересного, поднимаем различные вопросы, от соцсетей до человеческих ресурсов в области технологий, от мер регулирования государством до высоких налоговых ставок. Мы очень рады, что это находит отклик и с интересом слушается большой аудиторией пользователей. Я счастлив, что наша программа, которая уже много лет продолжается на волнах радио RS FM, была удостоена высокой оценки со стороны такой уважаемой организации, как Ассоциация экономических обозревателей, и названа экспертным жюри радио программой года. Я имею честь получить эту награду от имени всей команды радио, благодаря усилиям которой это стало возможно".
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