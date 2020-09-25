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Радиопрограмму Sputnik Турция назвали лучшей экономической передачей года
Ведущий программы "Путеводитель по новинкам" на волнах радиостанции RS FM, вещающей в составе Sputnik Турция, Серхат Айан был удостоен премии в номинации... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:58
2020-09-25T17:58
радио sputnik
миа "россия сегодня"
sputnik турция
новости агентства
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<strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">МОСКВА</a>, 25 сен — Sputnik. </strong>Ведущий программы "Путеводитель по новинкам" на волнах радиостанции RS FM, вещающей в составе Sputnik <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, Серхат Айан был удостоен премии в номинации "Лучшая экономическая радио программа" в рамках 12-ой Ежегодной премии, организованной Ассоциацией экономических обозревателей Турции. Жюри отметило ведущего за успехи СМИ в области экономики.Главными спонсорами церемонии выступили Йылдыз Холдинг, Альтернатиф Банк и Гаранти Банк. Спонсорскую поддержку оказали также одна из ведущих телекоммуникационных компаний Турции Тюркселл и Торговая палата <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбула</a>. В связи с мерами по борьбе с коронавирусом на церемонии награждения смогли принять участие только лауреаты премии, члены жюри, а также спонсоры мероприятия, однако, несмотря на это, каждый желающий мог наблюдать церемонию в прямом эфире, организованном на платформе Zoom. Серхат Айян поделился своими эмоциями от полученной награды: "В программе "Путеводитель по новинкам" на радио RS FM мы стремимся привлечь внимание слушателей к тем технологиям, о которых незаслуженно мало рассказывают. В нашем сегодняшнем мире, где под технологиями часто подразумевается только мобильный телефон и компьютер, своей программой мы ставим целью показать людям, что в этой области есть гораздо больше интересного, поднимаем различные вопросы, от соцсетей до человеческих ресурсов в области технологий, от мер регулирования государством до высоких налоговых ставок. Мы очень рады, что это находит отклик и с интересом слушается большой аудиторией пользователей. Я счастлив, что наша программа, которая уже много лет продолжается на волнах радио RS FM, была удостоена высокой оценки со стороны такой уважаемой организации, как Ассоциация экономических обозревателей, и названа экспертным жюри радио программой года. Я имею честь получить эту награду от имени всей команды радио, благодаря усилиям которой это стало возможно". Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> до <a href="http://ria.ru/location_Chisinau/" target="_blank" data-auto="true">Кишинева</a> и от <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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радио sputnik, миа "россия сегодня", sputnik турция, новости агентства

Радиопрограмму Sputnik Турция назвали лучшей экономической передачей года

17:58 25.09.2020
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© Фото : Ekonomi Gazetecileri DerneğiРадиопрограмма Sputnik Турция признана лучшей экономической программой года
Радиопрограмма Sputnik Турция признана лучшей экономической программой года - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Ekonomi Gazetecileri Derneği
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МОСКВА, 25 сен — Sputnik. Ведущий программы "Путеводитель по новинкам" на волнах радиостанции RS FM, вещающей в составе Sputnik Турция, Серхат Айан был удостоен премии в номинации "Лучшая экономическая радио программа" в рамках 12-ой Ежегодной премии, организованной Ассоциацией экономических обозревателей Турции. Жюри отметило ведущего за успехи СМИ в области экономики.
Главными спонсорами церемонии выступили Йылдыз Холдинг, Альтернатиф Банк и Гаранти Банк. Спонсорскую поддержку оказали также одна из ведущих телекоммуникационных компаний Турции Тюркселл и Торговая палата Стамбула. В связи с мерами по борьбе с коронавирусом на церемонии награждения смогли принять участие только лауреаты премии, члены жюри, а также спонсоры мероприятия, однако, несмотря на это, каждый желающий мог наблюдать церемонию в прямом эфире, организованном на платформе Zoom.
Программа Sputnik Turkiye - РИА Новости, 1920, 27.11.2018
27 ноября 2018, 17:56
Sputnik получил самую престижную награду в области журналистики в Турции
Серхат Айян поделился своими эмоциями от полученной награды: "В программе "Путеводитель по новинкам" на радио RS FM мы стремимся привлечь внимание слушателей к тем технологиям, о которых незаслуженно мало рассказывают. В нашем сегодняшнем мире, где под технологиями часто подразумевается только мобильный телефон и компьютер, своей программой мы ставим целью показать людям, что в этой области есть гораздо больше интересного, поднимаем различные вопросы, от соцсетей до человеческих ресурсов в области технологий, от мер регулирования государством до высоких налоговых ставок. Мы очень рады, что это находит отклик и с интересом слушается большой аудиторией пользователей. Я счастлив, что наша программа, которая уже много лет продолжается на волнах радио RS FM, была удостоена высокой оценки со стороны такой уважаемой организации, как Ассоциация экономических обозревателей, и названа экспертным жюри радио программой года. Я имею честь получить эту награду от имени всей команды радио, благодаря усилиям которой это стало возможно".
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Радио SputnikМИА "Россия сегодня"Sputnik ТурцияНовости агентства
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