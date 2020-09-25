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Краснодарский край
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Кубань приступила к посевной кампании озимых культур
Краснодарский край приступил к посевной кампании озимых культур, под посевы отведено более 1,8 миллиона гектаров, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:42
2020-09-25T18:42
краснодарский край
андрей коробка
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> приступил к посевной кампании озимых культур, под посевы отведено более 1,8 миллиона гектаров, сообщает пресс-служба администрации региона.Уточняется, что сельхозтехника должна закончить основные работы до 20 октября. "Для этого у нас есть все. В первую очередь, должна вестись качественная подготовка. Мы должны убирать, освобождать поля, на которых и будет идти сев озимых культур. Сегодня мы можем качественно подготовить почву, так как нет осадков", – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности вице-губернатора края Андрея <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Korobka/" target="_blank" data-auto="true">Коробки</a>.Зерно - один из основных экспортных товаров Краснодарского края. Его поставки осуществляются в 80 стран мира. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году объемы планируется увеличить до 15,5 миллиона тонн. Также за счет использования элитных семян, внедрения научных технологий, восстановления и строительства мелиоративных систем планируется увеличить объем производства масличных культур до 2,3 миллиона тонн.Краснодарский край в 2019 году засеял озимые на площади 1,772 миллиона гектаров. Всего урожай региона в прошлом году составил 11,1 миллиона тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году.
https://ria.ru/20200923/torgovlya-1577678547.html
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андрей коробка, краснодарский край, экономика

Кубань приступила к посевной кампании озимых культур

18:42 25.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосевная и весенние полевые работы на полях АО "Агрообъединение "Кубань" в Краснодарском крае
Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Краснодарский край приступил к посевной кампании озимых культур, под посевы отведено более 1,8 миллиона гектаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

"К севу уже приступили хозяйства Староминского, Кущевского, Новопокровского, Отрадненского районов. Всего в этом году под озимые культуры, в том числе пшеницу, ячмень, рожь, тритикале и рапс, отведено около 1,8 миллиона гектаров пашни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сельхозтехника должна закончить основные работы до 20 октября. "Для этого у нас есть все. В первую очередь, должна вестись качественная подготовка. Мы должны убирать, освобождать поля, на которых и будет идти сев озимых культур. Сегодня мы можем качественно подготовить почву, так как нет осадков", – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности вице-губернатора края Андрея Коробки.
Зерно - один из основных экспортных товаров Краснодарского края. Его поставки осуществляются в 80 стран мира. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году объемы планируется увеличить до 15,5 миллиона тонн. Также за счет использования элитных семян, внедрения научных технологий, восстановления и строительства мелиоративных систем планируется увеличить объем производства масличных культур до 2,3 миллиона тонн.
Краснодарский край в 2019 году засеял озимые на площади 1,772 миллиона гектаров. Всего урожай региона в прошлом году составил 11,1 миллиона тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 19:41Краснодарский край
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Краснодарский крайАндрей КоробкаКраснодарский крайЭкономика
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