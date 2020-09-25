Кубань приступила к посевной кампании озимых культур
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосевная и весенние полевые работы на полях АО "Агрообъединение "Кубань" в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Краснодарский край приступил к посевной кампании озимых культур, под посевы отведено более 1,8 миллиона гектаров, сообщает пресс-служба администрации региона.
"К севу уже приступили хозяйства Староминского, Кущевского, Новопокровского, Отрадненского районов. Всего в этом году под озимые культуры, в том числе пшеницу, ячмень, рожь, тритикале и рапс, отведено около 1,8 миллиона гектаров пашни", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сельхозтехника должна закончить основные работы до 20 октября. "Для этого у нас есть все. В первую очередь, должна вестись качественная подготовка. Мы должны убирать, освобождать поля, на которых и будет идти сев озимых культур. Сегодня мы можем качественно подготовить почву, так как нет осадков", – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности вице-губернатора края Андрея Коробки.
Зерно - один из основных экспортных товаров Краснодарского края. Его поставки осуществляются в 80 стран мира. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году объемы планируется увеличить до 15,5 миллиона тонн. Также за счет использования элитных семян, внедрения научных технологий, восстановления и строительства мелиоративных систем планируется увеличить объем производства масличных культур до 2,3 миллиона тонн.
Краснодарский край в 2019 году засеял озимые на площади 1,772 миллиона гектаров. Всего урожай региона в прошлом году составил 11,1 миллиона тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году.