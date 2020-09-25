https://ria.ru/20200925/posev-1577789517.html

Кубань приступила к посевной кампании озимых культур

Краснодарский край приступил к посевной кампании озимых культур, под посевы отведено более 1,8 миллиона гектаров, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:42

2020-09-25T18:42

2020-09-25T18:42

краснодарский край

андрей коробка

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> приступил к посевной кампании озимых культур, под посевы отведено более 1,8 миллиона гектаров, сообщает пресс-служба администрации региона.Уточняется, что сельхозтехника должна закончить основные работы до 20 октября. "Для этого у нас есть все. В первую очередь, должна вестись качественная подготовка. Мы должны убирать, освобождать поля, на которых и будет идти сев озимых культур. Сегодня мы можем качественно подготовить почву, так как нет осадков", – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности вице-губернатора края Андрея <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Korobka/" target="_blank" data-auto="true">Коробки</a>.Зерно - один из основных экспортных товаров Краснодарского края. Его поставки осуществляются в 80 стран мира. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году объемы планируется увеличить до 15,5 миллиона тонн. Также за счет использования элитных семян, внедрения научных технологий, восстановления и строительства мелиоративных систем планируется увеличить объем производства масличных культур до 2,3 миллиона тонн.Краснодарский край в 2019 году засеял озимые на площади 1,772 миллиона гектаров. Всего урожай региона в прошлом году составил 11,1 миллиона тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году.

https://ria.ru/20200923/torgovlya-1577678547.html

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей коробка, краснодарский край, экономика