https://ria.ru/20200925/pomekhi-1577770451.html
Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах
В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:28
2020-09-25T14:28
2020-09-25T16:45
российская телевизионная и радиовещательная сеть
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное "замерзание" картинки, ее распад на пиксели или полное пропадание. Это продлится до 22 октября.График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте <a href="https://moscow.rtrs.ru/">ртрс.рф </a>и в приложении "Телегид".Интерференция, как объяснили в пресс-службе, возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы звезды засвечивают сигнал спутника. Помехи продолжаются от нескольких секунд до 20 минут.
https://ria.ru/20200925/burya-1577753041.html
10
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская телевизионная и радиовещательная сеть, россия, общество
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
"Двадцать седьмого сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал", — сказано в релизе.
Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное "замерзание" картинки, ее распад на пиксели или полное пропадание. Это продлится до 22 октября.
График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф
и в приложении "Телегид".
Интерференция, как объяснили в пресс-службе, возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы звезды засвечивают сигнал спутника. Помехи продолжаются от нескольких секунд до 20 минут.