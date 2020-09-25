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Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах
В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). РИА Новости, 25.09.2020
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российская телевизионная и радиовещательная сеть
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное "замерзание" картинки, ее распад на пиксели или полное пропадание. Это продлится до 22 октября.График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте <a href="https://moscow.rtrs.ru/">ртрс.рф </a>и в приложении "Телегид".Интерференция, как объяснили в пресс-службе, возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы звезды засвечивают сигнал спутника. Помехи продолжаются от нескольких секунд до 20 минут.
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российская телевизионная и радиовещательная сеть, россия, общество

Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах

14:28 25.09.2020 (обновлено: 16:45 25.09.2020)
6804
© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Артём Коренюк
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"Двадцать седьмого сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал", — сказано в релизе.

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное "замерзание" картинки, ее распад на пиксели или полное пропадание. Это продлится до 22 октября.
График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении "Телегид".
Интерференция, как объяснили в пресс-службе, возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы звезды засвечивают сигнал спутника. Помехи продолжаются от нескольких секунд до 20 минут.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Российская телевизионная и радиовещательная сетьРоссияОбщество
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