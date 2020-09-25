https://ria.ru/20200925/pomekhi-1577770451.html

Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах

В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:28

2020-09-25T14:28

2020-09-25T16:45

российская телевизионная и радиовещательная сеть

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное "замерзание" картинки, ее распад на пиксели или полное пропадание. Это продлится до 22 октября.График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте <a href="https://moscow.rtrs.ru/">ртрс.рф </a>и в приложении "Телегид".Интерференция, как объяснили в пресс-службе, возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы звезды засвечивают сигнал спутника. Помехи продолжаются от нескольких секунд до 20 минут.

https://ria.ru/20200925/burya-1577753041.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская телевизионная и радиовещательная сеть, россия, общество