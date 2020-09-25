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https://ria.ru/20200925/plagiat-1577796812.html
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа
"Сбер" был готов к спекуляциям по поводу своего нового бренда и провел процедуры проверки на российском и международном рынках, все бренды зарегистрированы в... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T21:57
2020-09-25T21:57
сбербанк россии
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбер</a>" был готов к спекуляциям по поводу своего нового бренда и провел процедуры проверки на российском и международном рынках, все бренды зарегистрированы в соответствии с российским законодательством, заявили РИА Новости в пресс-службе группы."Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда. Мы провели все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все наши бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом", - сказали в пресс-службе."Сбер" в четверг официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в том же цвете.Сеть магазинов часов и ювелирных украшений AllTime ранее в пятницу заявила, что подала в суд на "Сбер" из-за плагиата, поскольку, по ее мнению, представленный им логотип в точности повторяет товарный знак сети, который она запатентовала в 2018 году. Сеть уверяет, что из-за этого ей будут принесены колоссальные убытки, и требует в иске со "Сбера" 1 миллиард рублей.При этом в Роспатенте сообщили РИА Новости, что на данный момент в Палату по патентным спорам возражения по поводу товарного знака "Сбера" от компании AllTime не поступало. "В случае поступления оно будет рассмотрено в установленном порядке", - добавили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospatent/" target="_blank" data-auto="true">Роспатента</a>.
https://ria.ru/20200924/prilozhenie-1577698728.html
https://ria.ru/20200924/sber-1577718370.html
Пол шестого теперь в Сбере
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сбербанк россии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество

"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа

21:57 25.09.2020
7442
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНовый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Сбер" был готов к спекуляциям по поводу своего нового бренда и провел процедуры проверки на российском и международном рынках, все бренды зарегистрированы в соответствии с российским законодательством, заявили РИА Новости в пресс-службе группы.
"Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда. Мы провели все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все наши бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом", - сказали в пресс-службе.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 12:09
"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн"
"Сбер" в четверг официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в том же цвете.
Сеть магазинов часов и ювелирных украшений AllTime ранее в пятницу заявила, что подала в суд на "Сбер" из-за плагиата, поскольку, по ее мнению, представленный им логотип в точности повторяет товарный знак сети, который она запатентовала в 2018 году. Сеть уверяет, что из-за этого ей будут принесены колоссальные убытки, и требует в иске со "Сбера" 1 миллиард рублей.
При этом в Роспатенте сообщили РИА Новости, что на данный момент в Палату по патентным спорам возражения по поводу товарного знака "Сбера" от компании AllTime не поступало. "В случае поступления оно будет рассмотрено в установленном порядке", - добавили в пресс-службе Роспатента.
Новый логотип Сбербанка в холле отделения в Оружейном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 16:40
Вселенная "Сбер": новый логотип, офисы без касс и другие новации
306753421
Обсудить13
Сбербанк РоссииФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
Популярные комментарии
Пол шестого теперь в Сбере
25 сентября, 22:01
Guten AbendGuten Abend
470002
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