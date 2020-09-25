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https://ria.ru/20200925/pitanie-1577776204.html
Минпросвещения держит на контроле обеспечение горячим питанием в школах
Министерство просвещения России держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением бесплатным горячим питанием учеников начальной школы, оперативно реагирует РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:39
2020-09-25T20:30
людмила глушко
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">Министерство просвещения Р</a>оссии держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением бесплатным горячим питанием учеников начальной школы, оперативно реагирует на обращения родителей, заявил замглавы ведомства Дмитрий Глушко."Мы начали работу по анализу обращений на портале "Госуслуги", на текущий момент там более полутора тысяч обращений. И нам крайне важно оперативно отрабатывать каждое. Мы привлекаем региональных министров и ответственных заместителей министров для решения выявленных проблем, и каждый заявитель должен в кратчайшие сроки получить ответ", — приводит пресс-служба слова Глушко, который в пятницу пообщался с представителями регионов.Он также уточнил, что в процентном отношении количество жалоб от родителей не увеличивается, при этом около половины зафиксированных звонков — это сообщения об удовлетворенности организацией горячего питания в учебных заведениях. По словам чиновника, на федеральную горячую линию по вопросам организации бесплатного питания для учащихся первых-четвертых классов стало поступать больше обращений, каждое отрабатывается в оперативном порядке.Глушко напомнил, что уже 10 октября в кабмин России будет направлен первый отчет о проделанной работе по обеспечению младшеклассников горячим питанием.В соответствии с задачей, поставленной президентом России в послании Федеральному собранию, все учащиеся младших классов (с первого по четвертый) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день. Для реализации процесса из федерального бюджета выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.
https://ria.ru/20200904/pitanie-1576792610.html
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РИА Новости
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людмила глушко, образование - общество, общество

Минпросвещения держит на контроле обеспечение горячим питанием в школах

15:39 25.09.2020 (обновлено: 20:30 25.09.2020)
24630
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство просвещения России держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением бесплатным горячим питанием учеников начальной школы, оперативно реагирует на обращения родителей, заявил замглавы ведомства Дмитрий Глушко.
"Мы начали работу по анализу обращений на портале "Госуслуги", на текущий момент там более полутора тысяч обращений. И нам крайне важно оперативно отрабатывать каждое. Мы привлекаем региональных министров и ответственных заместителей министров для решения выявленных проблем, и каждый заявитель должен в кратчайшие сроки получить ответ", — приводит пресс-служба слова Глушко, который в пятницу пообщался с представителями регионов.
Он также уточнил, что в процентном отношении количество жалоб от родителей не увеличивается, при этом около половины зафиксированных звонков — это сообщения об удовлетворенности организацией горячего питания в учебных заведениях. По словам чиновника, на федеральную горячую линию по вопросам организации бесплатного питания для учащихся первых-четвертых классов стало поступать больше обращений, каждое отрабатывается в оперативном порядке.
Глушко напомнил, что уже 10 октября в кабмин России будет направлен первый отчет о проделанной работе по обеспечению младшеклассников горячим питанием.
В соответствии с задачей, поставленной президентом России в послании Федеральному собранию, все учащиеся младших классов (с первого по четвертый) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день. Для реализации процесса из федерального бюджета выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.
Ученики школы обедают в столовой - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 17:23
В российских школах не выявлено сбоев в обеспечении горячим питанием
830158
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Людмила ГлушкоОбразование - ОбществоОбщество
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