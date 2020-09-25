https://ria.ru/20200925/pereobuchenie-1577789847.html

В ставропольском ЦОПП пройдут переобучение более 2 тысяч человек

Первый на Ставрополье Центр опережающей профессиональной подготовки, где можно получить знания и навыки по 30 специальностям, открылся на базе краевого... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:45

2020-09-25T18:45

2020-09-25T18:45

кванториум

владимир владимиров

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. </strong>Первый на Ставрополье Центр опережающей профессиональной подготовки, где можно получить знания и навыки по 30 специальностям, открылся на базе краевого государственного аграрного университета, сообщает региональное министерство образования."Здесь за 3-4 месяца можно получить востребованные сейчас прикладные знания и конкурентные профессиональные навыки по любому из более чем 30 направлений деятельности – от информационных технологий до финансового планирования, — говорится в сообщении.Уже в нынешнем году в ЦОПП пройдут переобучение более 2000 человек.Как отметил посетивший Центр губернатор Ставрополья <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vladimirov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Владимиров</a>, его создание — часть системной работы в крае по реализации нацпроекта "Образование" и входящего в него регионального проекта "Молодые профессионалы"."Важно иметь фундаментальные знания, но еще важнее научиться их использовать в прикладной плоскости. Для этого на Ставрополье создаются детские технопарки "<a href="http://ria.ru/organization_Kvantorium/" target="_blank" data-auto="true">Кванториумы</a>", центры молодежного инновационного творчества. С этой же целью открыт и Центр опережающей профессиональный подготовки. Свободное владение технологиями 3D моделирования, прототипирования, роботизирования процессов, которые доступны в лабораториях Центра, позволяет обучающимся быстрее получать профессиональные навыки и сокращать путь к профессии и к работодателю", – приводятся в сообщении слова Владимирова.Все программы обучения в ЦОПП синхронизированы со стандартами подготовки кадров движения <a href="http://ria.ru/organization_WorldSkills_Russia/" target="_blank" data-auto="true">Worldskills Russia</a>, в чьих чемпионатах профессионального мастерства ставропольцы регулярно становятся победителями и призерами, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20160803/1473524315.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кванториум, владимир владимиров, ставропольский край