В ставропольском ЦОПП пройдут переобучение более 2 тысяч человек
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края ставропольском ЦОПП пройдут переобучение более 2 тысяч человек
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края
СТАВРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Первый на Ставрополье Центр опережающей профессиональной подготовки, где можно получить знания и навыки по 30 специальностям, открылся на базе краевого государственного аграрного университета, сообщает региональное министерство образования.
"Здесь за 3-4 месяца можно получить востребованные сейчас прикладные знания и конкурентные профессиональные навыки по любому из более чем 30 направлений деятельности – от информационных технологий до финансового планирования, — говорится в сообщении.
Уже в нынешнем году в ЦОПП пройдут переобучение более 2000 человек.
Как отметил посетивший Центр губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, его создание — часть системной работы в крае по реализации нацпроекта "Образование" и входящего в него регионального проекта "Молодые профессионалы".
"Важно иметь фундаментальные знания, но еще важнее научиться их использовать в прикладной плоскости. Для этого на Ставрополье создаются детские технопарки "Кванториумы", центры молодежного инновационного творчества. С этой же целью открыт и Центр опережающей профессиональный подготовки. Свободное владение технологиями 3D моделирования, прототипирования, роботизирования процессов, которые доступны в лабораториях Центра, позволяет обучающимся быстрее получать профессиональные навыки и сокращать путь к профессии и к работодателю", – приводятся в сообщении слова Владимирова.
Все программы обучения в ЦОПП синхронизированы со стандартами подготовки кадров движения Worldskills Russia, в чьих чемпионатах профессионального мастерства ставропольцы регулярно становятся победителями и призерами, отметили в ведомстве.