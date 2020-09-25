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https://ria.ru/20200925/perekhvat-1577791689.html
Су-27 поднялся на перехват двух B-52H США над Балтийским морем
Истребитель Су-27 был поднят на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H, приближавшихся к границам РФ над Балтийским морем, сообщает Национальный... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:19
2020-09-26T01:30
россия
национальный центр управления обороной рф
балтийское море
су-27
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> был поднят на перехват двух американских бомбардировщиков <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a>, приближавшихся к границам РФ над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>."Двадцать пятого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>, приближающихся к Государственной границе Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в целях недопущения нарушения самолетами ВВС США российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота."Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль Государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американских самолетов вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ допущено не было, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20200925/nato-1577786306.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/su-1577313170.html
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россия
балтийское море
сша
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россия, национальный центр управления обороной рф, балтийское море, су-27, сша, в мире

Су-27 поднялся на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

19:19 25.09.2020 (обновлено: 01:30 26.09.2020)
2421
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-27 во время показательных учений
Самолет Су-27 во время показательных учений - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Истребитель Су-27 был поднят на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H, приближавшихся к границам РФ над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"Двадцать пятого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к Государственной границе Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 17:57
В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 километрах от границ России
Отмечается, что в целях недопущения нарушения самолетами ВВС США российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.
"Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль Государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американских самолетов вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.
Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ допущено не было, подчеркивается в сообщении.
Российские истребители СУ-27 перехватывают американский бомбардировщик - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:12
"Пентагон в ярости". СМИ КНР об унижении пилотов США при перехвате Су-27
6241055
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РоссияНациональный центр управления обороной РФБалтийское мореСу-27СШАВ мире
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