https://ria.ru/20200925/perekhvat-1577791689.html

Су-27 поднялся на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

Истребитель Су-27 был поднят на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H, приближавшихся к границам РФ над Балтийским морем, сообщает Национальный... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:19

2020-09-25T19:19

2020-09-26T01:30

россия

национальный центр управления обороной рф

балтийское море

су-27

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> был поднят на перехват двух американских бомбардировщиков <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a>, приближавшихся к границам РФ над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>."Двадцать пятого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>, приближающихся к Государственной границе Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в целях недопущения нарушения самолетами ВВС США российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота."Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль Государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американских самолетов вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ допущено не было, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20200925/nato-1577786306.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/su-1577313170.html

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россия

балтийское море

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный центр управления обороной рф, балтийское море, су-27, сша, в мире