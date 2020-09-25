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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577771055.html
Названы пять правил для сохранения здоровья во время пандемии
Роспотребнадзор озвучил пять правил для сохранения здоровья в период пандемии - мыть руки и дезинфицировать поверхности, соблюдать социальную дистанцию, вести... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:35
2020-09-25T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> озвучил пять правил для сохранения здоровья в период пандемии - мыть руки и дезинфицировать поверхности, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни, носить маски и обращаться к врачу при симптомах ОРВИ.Очень важно соблюдать социальную дистанцию, так как вирусы передаются от больного человека к здоровому на расстоянии 1,5 метров, отметили в пресс-службе.Третье правило - ведение здорового образа жизни, так как он повышает сопротивляемость организма к инфекции, уточнили в ведомстве.В период пандемии необходимо также защищать органы дыхания с помощью масок, особенно при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции, советуют в Роспотребнадзоре.Помимо этого, при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и обращаться к врачу, подчеркнули в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Названы пять правил для сохранения здоровья во время пандемии

14:35 25.09.2020
3487
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор озвучил пять правил для сохранения здоровья в период пандемии - мыть руки и дезинфицировать поверхности, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни, носить маски и обращаться к врачу при симптомах ОРВИ.
"Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками",- говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Очень важно соблюдать социальную дистанцию, так как вирусы передаются от больного человека к здоровому на расстоянии 1,5 метров, отметили в пресс-службе.
Третье правило - ведение здорового образа жизни, так как он повышает сопротивляемость организма к инфекции, уточнили в ведомстве.
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В период пандемии необходимо также защищать органы дыхания с помощью масок, особенно при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции, советуют в Роспотребнадзоре.
Помимо этого, при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и обращаться к врачу, подчеркнули в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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