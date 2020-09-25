https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577771055.html

Названы пять правил для сохранения здоровья во время пандемии

Роспотребнадзор озвучил пять правил для сохранения здоровья в период пандемии - мыть руки и дезинфицировать поверхности, соблюдать социальную дистанцию, вести... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:35

2020-09-25T14:35

2020-09-25T14:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126337_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_a9737138202d4a0feaf48468d300c10c.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> озвучил пять правил для сохранения здоровья в период пандемии - мыть руки и дезинфицировать поверхности, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни, носить маски и обращаться к врачу при симптомах ОРВИ.Очень важно соблюдать социальную дистанцию, так как вирусы передаются от больного человека к здоровому на расстоянии 1,5 метров, отметили в пресс-службе.Третье правило - ведение здорового образа жизни, так как он повышает сопротивляемость организма к инфекции, уточнили в ведомстве.В период пандемии необходимо также защищать органы дыхания с помощью масок, особенно при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции, советуют в Роспотребнадзоре.Помимо этого, при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и обращаться к врачу, подчеркнули в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/maski-1577770901.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество