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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20200925/pamyatnik-1577784836.html
В Пензе открыли памятник матери
Памятник матери открыли в пятницу в центре Пензы, сообщила пресс-служба правительства области. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:38
2020-09-25T17:38
пензенская область
иван белозерцев
пенза
пензенская область
общество
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<strong>ПЕНЗА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Памятник матери открыли в пятницу в центре <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a>, сообщила пресс-служба правительства области.Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> в марте 2017 года поручил провести конкурс на создание проекта памятника матери для установки в Пензе. Глава региона отмечал, что появление такого социально значимого объекта будет способствовать популяризации идеи материнства и укреплению института семьи. Предложение губернатора установить монумент получило поддержку со стороны представителей общественных организаций, бизнес-сообщества и многих горожан.Белозерцев на торжественной церемонии открытия отметил огромную роль матери в жизни каждого человека."Рождается ребенок - первый вдох связан с мамой. Первое слово - мама. Первая любовь - это мама. Пока растет ребенок, рядом с ним - мама. И пока бьется беспокойное сердце матери, она помнит и заботится о своих детях… Мы давно шли к созданию этого памятника, думали, размышляли, спорили, обсуждали. И я поймал себя на мысли, что каждый из нас хотел бы в этом памятнике увидеть свою маму. Но это невозможно, памятник Матери - это собирательный образ", - цитирует Белозерцева пресс-служба.Глава региона считает, что новый монумент будет привлекать молодоженов, горожан и гостей Пензы.
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иван белозерцев, пенза, пензенская область, общество

В Пензе открыли памятник матери

17:38 25.09.2020
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© Фото : Пенза-ОнлайнТоржественное открытие памятника Матери, установленного на Соборной площади в Пензе
Торжественное открытие памятника Матери, установленного на Соборной площади в Пензе - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Пенза-Онлайн
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ПЕНЗА, 25 сен - РИА Новости. Памятник матери открыли в пятницу в центре Пензы, сообщила пресс-служба правительства области.
Губернатор Иван Белозерцев в марте 2017 года поручил провести конкурс на создание проекта памятника матери для установки в Пензе. Глава региона отмечал, что появление такого социально значимого объекта будет способствовать популяризации идеи материнства и укреплению института семьи. Предложение губернатора установить монумент получило поддержку со стороны представителей общественных организаций, бизнес-сообщества и многих горожан.
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"На конкурс проектов поступило 20 работ, из них экспертный совет выбрал три… Из предложенных эскизов горожане выбрали работу уроженца Пензы, заслуженного художника РФ, члена Московского союза художников Георгия Курдова "Мать и дитя". За данный вариант проголосовало подавляющее большинство участников опроса… Новый памятник установлен рядом со Спасским кафедральным собором со стороны улицы Московской", - говорится в сообщении.
Белозерцев на торжественной церемонии открытия отметил огромную роль матери в жизни каждого человека.
"Рождается ребенок - первый вдох связан с мамой. Первое слово - мама. Первая любовь - это мама. Пока растет ребенок, рядом с ним - мама. И пока бьется беспокойное сердце матери, она помнит и заботится о своих детях… Мы давно шли к созданию этого памятника, думали, размышляли, спорили, обсуждали. И я поймал себя на мысли, что каждый из нас хотел бы в этом памятнике увидеть свою маму. Но это невозможно, памятник Матери - это собирательный образ", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Глава региона считает, что новый монумент будет привлекать молодоженов, горожан и гостей Пензы.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензаПензенская областьОбщество
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