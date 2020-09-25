В Пензе открыли памятник матери
© Фото : Пенза-ОнлайнТоржественное открытие памятника Матери, установленного на Соборной площади в Пензе
ПЕНЗА, 25 сен - РИА Новости. Памятник матери открыли в пятницу в центре Пензы, сообщила пресс-служба правительства области.
Губернатор Иван Белозерцев в марте 2017 года поручил провести конкурс на создание проекта памятника матери для установки в Пензе. Глава региона отмечал, что появление такого социально значимого объекта будет способствовать популяризации идеи материнства и укреплению института семьи. Предложение губернатора установить монумент получило поддержку со стороны представителей общественных организаций, бизнес-сообщества и многих горожан.
"На конкурс проектов поступило 20 работ, из них экспертный совет выбрал три… Из предложенных эскизов горожане выбрали работу уроженца Пензы, заслуженного художника РФ, члена Московского союза художников Георгия Курдова "Мать и дитя". За данный вариант проголосовало подавляющее большинство участников опроса… Новый памятник установлен рядом со Спасским кафедральным собором со стороны улицы Московской", - говорится в сообщении.
Белозерцев на торжественной церемонии открытия отметил огромную роль матери в жизни каждого человека.
"Рождается ребенок - первый вдох связан с мамой. Первое слово - мама. Первая любовь - это мама. Пока растет ребенок, рядом с ним - мама. И пока бьется беспокойное сердце матери, она помнит и заботится о своих детях… Мы давно шли к созданию этого памятника, думали, размышляли, спорили, обсуждали. И я поймал себя на мысли, что каждый из нас хотел бы в этом памятнике увидеть свою маму. Но это невозможно, памятник Матери - это собирательный образ", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Глава региона считает, что новый монумент будет привлекать молодоженов, горожан и гостей Пензы.