https://ria.ru/20200925/pamyatnik-1577784836.html

В Пензе открыли памятник матери

Памятник матери открыли в пятницу в центре Пензы, сообщила пресс-служба правительства области. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:38

2020-09-25T17:38

2020-09-25T17:38

пензенская область

иван белозерцев

пенза

пензенская область

общество

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<strong>ПЕНЗА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Памятник матери открыли в пятницу в центре <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a>, сообщила пресс-служба правительства области.Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a> в марте 2017 года поручил провести конкурс на создание проекта памятника матери для установки в Пензе. Глава региона отмечал, что появление такого социально значимого объекта будет способствовать популяризации идеи материнства и укреплению института семьи. Предложение губернатора установить монумент получило поддержку со стороны представителей общественных организаций, бизнес-сообщества и многих горожан.Белозерцев на торжественной церемонии открытия отметил огромную роль матери в жизни каждого человека."Рождается ребенок - первый вдох связан с мамой. Первое слово - мама. Первая любовь - это мама. Пока растет ребенок, рядом с ним - мама. И пока бьется беспокойное сердце матери, она помнит и заботится о своих детях… Мы давно шли к созданию этого памятника, думали, размышляли, спорили, обсуждали. И я поймал себя на мысли, что каждый из нас хотел бы в этом памятнике увидеть свою маму. Но это невозможно, памятник Матери - это собирательный образ", - цитирует Белозерцева пресс-служба.Глава региона считает, что новый монумент будет привлекать молодоженов, горожан и гостей Пензы.

https://ria.ru/20200923/invalidy-1577630209.html

https://ria.ru/20200903/matrasy-1576703389.html

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пензенская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, пенза, пензенская область, общество