https://ria.ru/20200925/otkhody-1577781337.html

Опубликован перечень мест, где в России запрещено устраивать свалки

Свалки отходов со следующего года запрещается устраивать на территориях садоводства, в зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:48

2020-09-25T16:48

2020-09-25T16:48

россия

отходы

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Свалки отходов со следующего года запрещается устраивать на территориях садоводства, в зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">постановлением </a>правительства в пятницу.Соответствующий документ опубликован на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-портале правовой информации</a>.Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года включительно.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, отходы, общество