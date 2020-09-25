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Опубликован перечень мест, где в России запрещено устраивать свалки
Свалки отходов со следующего года запрещается устраивать на территориях садоводства, в зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:48
2020-09-25T16:48
россия
отходы
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Свалки отходов со следующего года запрещается устраивать на территориях садоводства, в зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">постановлением </a>правительства в пятницу.Соответствующий документ опубликован на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-портале правовой информации</a>.Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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Новости
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россия, отходы, общество

Опубликован перечень мест, где в России запрещено устраивать свалки

16:48 25.09.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМинприроды РФ: ликвидация городских свалок – приоритетная задача
Минприроды РФ: ликвидация городских свалок – приоритетная задача - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Свалки отходов со следующего года запрещается устраивать на территориях садоводства, в зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства в пятницу.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года включительно.
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня, 10:14Инфографика
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
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РоссияОтходыОбщество
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