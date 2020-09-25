https://ria.ru/20200925/otkhody-1577781337.html
Опубликован перечень мест, где в России запрещено устраивать свалки
Свалки отходов со следующего года запрещается устраивать на территориях садоводства, в зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:48
2020-09-25T16:48
2020-09-25T16:48
россия
отходы
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Свалки отходов со следующего года запрещается устраивать на территориях садоводства, в зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">постановлением </a>правительства в пятницу.Соответствующий документ опубликован на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-портале правовой информации</a>.Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, отходы, общество