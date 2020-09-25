https://ria.ru/20200925/oppozitsiya-1577740563.html
Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой
Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский назвал президента России Владимира Путина "очень сильным лидером", человеком "с... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:11
2020-09-25T08:11
2020-09-25T08:38
протесты в белоруссии
сергей дылевский
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Член координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a> назвал президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> "очень сильным лидером", человеком "с железобетонной хваткой"."Я не скажу о Путине что-то только хорошее или только плохое, но у меня есть к нему уважение как к политику", - заключил Дылевский.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
morpheus.storer
Что его вынудило сказать адекватные вещи?
48
Ярослав Погодин
Всё верно )) Любимую не отдают
46
14
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей дылевский, владимир путин, белоруссия, в мире