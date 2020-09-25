Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой

"Мое личное мнение: Путин - очень сильный лидер. У меня есть много вопросов, почему Москва живет не как остальная Россия, но, на мой взгляд, он все же очень грамотный управленец, действительно сильный политик. Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной - значит, это человек с железобетонной хваткой", - рассказал Дылевский.