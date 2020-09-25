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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/oppozitsiya-1577740563.html
Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой
Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский назвал президента России Владимира Путина "очень сильным лидером", человеком "с... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:11
2020-09-25T08:38
протесты в белоруссии
сергей дылевский
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Член координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a> назвал президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> "очень сильным лидером", человеком "с железобетонной хваткой"."Я не скажу о Путине что-то только хорошее или только плохое, но у меня есть к нему уважение как к политику", - заключил Дылевский.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
Что его вынудило сказать адекватные вещи?
48
Всё верно )) Любимую не отдают
46
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белоруссия
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сергей дылевский, владимир путин, белоруссия, в мире

Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой

08:11 25.09.2020 (обновлено: 08:38 25.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский назвал президента России Владимира Путина "очень сильным лидером", человеком "с железобетонной хваткой".
"Мое личное мнение: Путин - очень сильный лидер. У меня есть много вопросов, почему Москва живет не как остальная Россия, но, на мой взгляд, он все же очень грамотный управленец, действительно сильный политик. Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной - значит, это человек с железобетонной хваткой", - рассказал Дылевский.
"Я не скажу о Путине что-то только хорошее или только плохое, но у меня есть к нему уважение как к политику", - заключил Дылевский.
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Протесты в БелоруссииСергей ДылевскийВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Что его вынудило сказать адекватные вещи?
25 сентября, 08:20
mmorpheus.storer
3771003
Всё верно )) Любимую не отдают
25 сентября, 08:15
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
3840004
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