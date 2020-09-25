https://ria.ru/20200925/opera-1577768133.html

Премьера первой оперы-фильма, снятой на iPhone, состоялась в Сети

Премьера первой оперы, написанной для социально дистанцированного мира и снятой на iPhone, "Восемь песен из изоляции" состоялась на Apple Music, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:05

2020-09-25T17:05

2020-09-25T17:05

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

опера

новости культуры

илья демуцкий (композитор)

большой театр

apple iphone

apple

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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Премьера первой оперы, написанной для социально дистанцированного мира и снятой на iPhone, "Восемь песен из изоляции" <a href="https://music.apple.com/ru/album/eight-songs-from-isolation/1532939673?l=en" target="_blank">состоялась</a> на Apple Music, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.Инициатор проекта британский дирижер Оливер Зеффман заказал это произведение восьми ведущим современным композиторам, в числе которых Томас Адес, Нико Мьюли и Илья Демуцкий. Это первая опера, написанная специального для потокового, а не живого исполнения и созданная в то время, когда исполнители не могли встретиться лично.По его словам, вместо того, чтобы пытаться переделать что-то созданное ранее в другом контексте, он счел художественно необходимым сделать нечто новое в нынешней ситуации, говорящее о том общем опыте, который все переживают.Работа проходила в разных локациях. Так, Зеффман дирижировал оркестром в студии, а композиторы и исполнители находились виртуально "в той же комнате", чтобы оркестровое аккомпанирование стало частью общего творческого процесса. Певцы затем снимались у себя дома.Более 50 человек из разных стран создавали эту оперу. Композиторы выбрали восемь текстов об изоляции, каждый из которых описывает то, что они пережили за последние пять месяцев. Опера, снятая на iPhone режиссером Билли Бойд Кейпом, вплетает эти восемь песен в единый визуальный ряд, увлекающий зрителя в путешествие через меняющиеся образы изоляции.Зеффман дирижирует оркестром Академии Святого Мартина и коллективом ведущих оперных певцов: Сары Коннолли, Йестина Дэвиса, Софи Беван и двух недавних лауреатов конкурса "Певец мира/Кардиффские голоса", среди которых выпускник Молодежной оперной программы Большого театра Андрей Кимач.

https://ria.ru/20200925/kontsert-1577707117.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, опера, новости культуры, илья демуцкий (композитор), большой театр, apple iphone, apple