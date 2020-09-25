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Культура
https://ria.ru/20200925/opera-1577768133.html
Премьера первой оперы-фильма, снятой на iPhone, состоялась в Сети
Премьера первой оперы, написанной для социально дистанцированного мира и снятой на iPhone, "Восемь песен из изоляции" состоялась на Apple Music, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:05
2020-09-25T17:05
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
опера
новости культуры
илья демуцкий (композитор)
большой театр
apple iphone
apple
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Премьера первой оперы, написанной для социально дистанцированного мира и снятой на iPhone, "Восемь песен из изоляции" <a href="https://music.apple.com/ru/album/eight-songs-from-isolation/1532939673?l=en" target="_blank">состоялась</a> на Apple Music, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.Инициатор проекта британский дирижер Оливер Зеффман заказал это произведение восьми ведущим современным композиторам, в числе которых Томас Адес, Нико Мьюли и Илья Демуцкий. Это первая опера, написанная специального для потокового, а не живого исполнения и созданная в то время, когда исполнители не могли встретиться лично.По его словам, вместо того, чтобы пытаться переделать что-то созданное ранее в другом контексте, он счел художественно необходимым сделать нечто новое в нынешней ситуации, говорящее о том общем опыте, который все переживают.Работа проходила в разных локациях. Так, Зеффман дирижировал оркестром в студии, а композиторы и исполнители находились виртуально "в той же комнате", чтобы оркестровое аккомпанирование стало частью общего творческого процесса. Певцы затем снимались у себя дома.Более 50 человек из разных стран создавали эту оперу. Композиторы выбрали восемь текстов об изоляции, каждый из которых описывает то, что они пережили за последние пять месяцев. Опера, снятая на iPhone режиссером Билли Бойд Кейпом, вплетает эти восемь песен в единый визуальный ряд, увлекающий зрителя в путешествие через меняющиеся образы изоляции.Зеффман дирижирует оркестром Академии Святого Мартина и коллективом ведущих оперных певцов: Сары Коннолли, Йестина Дэвиса, Софи Беван и двух недавних лауреатов конкурса "Певец мира/Кардиффские голоса", среди которых выпускник Молодежной оперной программы Большого театра Андрей Кимач.
https://ria.ru/20200925/kontsert-1577707117.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, опера, новости культуры, илья демуцкий (композитор), большой театр, apple iphone, apple

Премьера первой оперы-фильма, снятой на iPhone, состоялась в Сети

17:05 25.09.2020
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© Фото : Melos SimfoniaОливер Зеффман
Оливер Зеффман - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Melos Simfonia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Премьера первой оперы, написанной для социально дистанцированного мира и снятой на iPhone, "Восемь песен из изоляции" состоялась на Apple Music, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
Инициатор проекта британский дирижер Оливер Зеффман заказал это произведение восьми ведущим современным композиторам, в числе которых Томас Адес, Нико Мьюли и Илья Демуцкий. Это первая опера, написанная специального для потокового, а не живого исполнения и созданная в то время, когда исполнители не могли встретиться лично.
"Кризисы часто становились для художников катализатором не только для создания новых произведений, но и для изобретения новых способов работы. Мировая пандемия сделала невозможными два фундаментальных фактора большинства форм искусства – взаимодействие художников и исполнителей между собой и их прямой контакт со зрителями", – расссказал Зеффман.
По его словам, вместо того, чтобы пытаться переделать что-то созданное ранее в другом контексте, он счел художественно необходимым сделать нечто новое в нынешней ситуации, говорящее о том общем опыте, который все переживают.
"Музыка объединяет, и я хочу поблагодарить всех, кто собрался вместе с таким энтузиазмом и целеустремленностью, чтобы создать новую оперу, которая, надеемся, найдет отклик у зрителей и соединит людей по всему миру", – отметил дирижер.
Работа проходила в разных локациях. Так, Зеффман дирижировал оркестром в студии, а композиторы и исполнители находились виртуально "в той же комнате", чтобы оркестровое аккомпанирование стало частью общего творческого процесса. Певцы затем снимались у себя дома.
Более 50 человек из разных стран создавали эту оперу. Композиторы выбрали восемь текстов об изоляции, каждый из которых описывает то, что они пережили за последние пять месяцев. Опера, снятая на iPhone режиссером Билли Бойд Кейпом, вплетает эти восемь песен в единый визуальный ряд, увлекающий зрителя в путешествие через меняющиеся образы изоляции.
Зеффман дирижирует оркестром Академии Святого Мартина и коллективом ведущих оперных певцов: Сары Коннолли, Йестина Дэвиса, Софи Беван и двух недавних лауреатов конкурса "Певец мира/Кардиффские голоса", среди которых выпускник Молодежной оперной программы Большого театра Андрей Кимач.
Юэн МакГрегор/Лили Коллинз/Роберт Паттинсон - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 02:43Культура
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОпераНовости культурыИлья Демуцкий (композитор)Большой театрApple iPhoneApple
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