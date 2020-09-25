https://ria.ru/20200925/ogranicheniya-1577778972.html

В Кремле исключили введение новых ограничений из-за коронавируса

В России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса, однако пока нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за пандемии, заявил... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:16

2020-09-25T16:16

2020-09-25T16:16

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

дмитрий песков

москва

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости</strong>. В России наблюдается рост числа новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, однако пока нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Представитель Кремля отметил, что уже принятые меры по мобилизации позволили взять под контроль ситуацию с COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и регионах. По его словам, это дает системам здравоохранения возможность держаться во время пандемии.Как считает Песков, увеличение числа пациентов с коронавирусом — это повод "быть более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких"."Нужно беречь себя"В свою очередь, мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> также выразил надежду, что в столице не придется повторно вводить жесткие ограничения. Никому не хочется возвращаться к карантинному режиму, который действовал в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> весной, заявил он."Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей", — написал он в личном блоге.Глава Москвы напомнил, что важно не забывать о ношении масок и перчаток в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.Он подчеркнул, что сейчас от москвичей вновь требуется дисциплина и ответственность.При этом Собянин рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку, а пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями попросил с 28 сентября перейти на дистанционный режим или взять отпуск. Мэр добавил, что сейчас без особой необходимости лучше не выходить из дома.Пандемия никуда не деласьКомментируя ситуацию с коронавирусом, заместитель директора ФБУН "ЦНИИ Эпидемиологии" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a> указал на то, что пандемия никуда не делась, однако второй волны заболеваемости нет."Эпидемический процесс развивается в продолжении как бы первой волны", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Эксперт назвал маловероятным повторение весеннего сценария COVID-19, так как, например, в Москве уже четверть населения выработала иммунитет к вирусу."Подъем заболеваемости, конечно, будет постепенный", — считает он.Горелов подчеркнул, что сейчас важно ответственно отнестись к соблюдения масочно-перчаточного режима и других превентивных мер."Весна доказала, что санитарно-гигиенические разработанные правила, которые были всегда, они работают. Но люди перестали носить маски, перестали соблюдать социальную дистанцию, перестали мыть руки", — пояснил он.При этом собеседник агентства добавил, что необходимости ограничивать массовые мероприятия пока нет.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577746740.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, дмитрий песков, москва, общество