https://ria.ru/20200925/obrazovanie-1577795280.html

Легойда прокомментировал внесение в учебники Украины истории ПЦУ

Школьное образование на Украине стало "оружием политической борьбы" и "инструментом оболванивания" учащихся, заявил глава синодального отдела по... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T20:56

2020-09-25T20:56

2020-09-26T00:02

религия и мировоззрение

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православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Школьное образование на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> стало "оружием политической борьбы" и "инструментом оболванивания" учащихся, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>, комментируя включение в учебники для 11-классов истории создания неканонической Православной церкви Украины.В конце 2018 года по инициативе украинских властей и <a href="http://ria.ru/organization_Konstantinopolskijj_patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Константинопольского патриархата</a> была создана так называемая <a href="http://ria.ru/organization_pravoslavnaya-tserkov-ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Православная церковь Украины (ПЦУ)</a>, образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали главы Элладской и Александрийской церквей.По его словам, в тексте учебника особо отмечено, что создание ПЦУ и получение ею "томоса" от патриарха Варфоломея "консолидировало и объединило патриотические силы" страны. Также, по мнению авторов пособия, главной "победой" можно считать "нивелирование влияния <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a> на внутреннюю жизнь" украинцев.Примечательно, добавил Легойда, что закрепляя пройденный материал, учитель должен предложить старшеклассникам ответить на такие вопросы: "почему каноническая <a href="http://ria.ru/organization_Ukrainskaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Украинская православная церковь</a> оказывала препятствия получению "томосу" об автокефалии ПЦУ? В чем они проявлялись? Какие идеологемы использовали противники для обоснования своей позиции?""Остается только сожалеть, что подобные исторические фальсификации, созданные в угоду определенной политической конъюнктуре, сделали школьное образование на Украине оружием политической борьбы и инструментом оболванивания все новых и новых поколений украинских школьников, которые, разумеется, такого не заслуживают", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, украинская православная церковь, владимир легойда, русская православная церковь, украина, в мире