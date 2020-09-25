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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200925/obrazovanie-1577795280.html
Легойда прокомментировал внесение в учебники Украины истории ПЦУ
Школьное образование на Украине стало "оружием политической борьбы" и "инструментом оболванивания" учащихся, заявил глава синодального отдела по... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T20:56
2020-09-26T00:02
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
украинская православная церковь
владимир легойда
русская православная церковь
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Школьное образование на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> стало "оружием политической борьбы" и "инструментом оболванивания" учащихся, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>, комментируя включение в учебники для 11-классов истории создания неканонической Православной церкви Украины.В конце 2018 года по инициативе украинских властей и <a href="http://ria.ru/organization_Konstantinopolskijj_patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Константинопольского патриархата</a> была создана так называемая <a href="http://ria.ru/organization_pravoslavnaya-tserkov-ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Православная церковь Украины (ПЦУ)</a>, образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали главы Элладской и Александрийской церквей.По его словам, в тексте учебника особо отмечено, что создание ПЦУ и получение ею "томоса" от патриарха Варфоломея "консолидировало и объединило патриотические силы" страны. Также, по мнению авторов пособия, главной "победой" можно считать "нивелирование влияния <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a> на внутреннюю жизнь" украинцев.Примечательно, добавил Легойда, что закрепляя пройденный материал, учитель должен предложить старшеклассникам ответить на такие вопросы: "почему каноническая <a href="http://ria.ru/organization_Ukrainskaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Украинская православная церковь</a> оказывала препятствия получению "томосу" об автокефалии ПЦУ? В чем они проявлялись? Какие идеологемы использовали противники для обоснования своей позиции?""Остается только сожалеть, что подобные исторические фальсификации, созданные в угоду определенной политической конъюнктуре, сделали школьное образование на Украине оружием политической борьбы и инструментом оболванивания все новых и новых поколений украинских школьников, которые, разумеется, такого не заслуживают", - заключил представитель РПЦ.
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новости - религия и мировоззрение, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, украинская православная церковь, владимир легойда, русская православная церковь, украина, в мире

Легойда прокомментировал внесение в учебники Украины истории ПЦУ

20:56 25.09.2020 (обновлено: 00:02 26.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий ВасиленкоУченики киевской гимназии во время урока
Ученики киевской гимназии во время урока - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Григорий Василенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Школьное образование на Украине стало "оружием политической борьбы" и "инструментом оболванивания" учащихся, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя включение в учебники для 11-классов истории создания неканонической Православной церкви Украины.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали главы Элладской и Александрийской церквей.

"Украинским школьникам выпускных классов теперь предстоит изучать историю борьбы государства "за украинскую автокефальную церковь". Параграф, повествующий об этом, включен в текст изданного в 2019 году учебника истории Украины для 11 класса, который, кстати, рекомендован министерством образования и науки", - написал Легойда в пятницу в своем Telegram-канале.

По его словам, в тексте учебника особо отмечено, что создание ПЦУ и получение ею "томоса" от патриарха Варфоломея "консолидировало и объединило патриотические силы" страны. Также, по мнению авторов пособия, главной "победой" можно считать "нивелирование влияния Русской православной церкви на внутреннюю жизнь" украинцев.
Примечательно, добавил Легойда, что закрепляя пройденный материал, учитель должен предложить старшеклассникам ответить на такие вопросы: "почему каноническая Украинская православная церковь оказывала препятствия получению "томосу" об автокефалии ПЦУ? В чем они проявлялись? Какие идеологемы использовали противники для обоснования своей позиции?"
"Остается только сожалеть, что подобные исторические фальсификации, созданные в угоду определенной политической конъюнктуре, сделали школьное образование на Украине оружием политической борьбы и инструментом оболванивания все новых и новых поколений украинских школьников, которые, разумеется, такого не заслуживают", - заключил представитель РПЦ.
Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатУкраинская православная церковьВладимир ЛегойдаРусская православная церковьУкраинаВ мире
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