https://ria.ru/20200925/obmen-1577744865.html

Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей

Президент России Владимир Путин поздравил президента Кореи Мун Чжэ Ина с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений, отметив, что Москва будет... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:27

2020-09-25T10:27

2020-09-25T10:27

мун чжэ ин

корейский полуостров

владимир путин

южная корея

политика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил президента Кореи <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ина</a> с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений, отметив, что Москва будет готова провести Год взаимных обменов с <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореей</a> при нормализации эпидемиологический обстановки, но пока это сделать нельзя, сообщила пресс-служба Кремля.Путин подчеркнул, что за прошедшие десятилетия РФ и Корея накопили большой опыт плодотворного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. О также отметил развивающиеся межпарламентский диалог и межрегиональную кооперацию.В пресс-службе добавили, что глава РФ выразил уверенность в том, что РФ и Корея продолжать развивать партнерские связи на благо народов двух стран и в интересах упрочения безопасности и стабильности на <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейском полуострове</a> и в Северо-Восточной Азии в целом.

https://ria.ru/20200605/1572536075.html

https://ria.ru/20200316/1568664595.html

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корейский полуостров

южная корея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мун чжэ ин, корейский полуостров, владимир путин, южная корея, политика