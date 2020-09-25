Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Кореи Мун Чжэ Ина с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений, отметив, что Москва будет готова провести Год взаимных обменов с Южной Кореей при нормализации эпидемиологический обстановки, но пока это сделать нельзя, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Владимирович Путин с сожалением отметил, что пандемия коронавирусной инфекции не позволяет провести в намеченные сроки Год взаимных обменов, приуроченный к юбилею дипломатических отношений, подчеркнув готовность Москвы приступить к реализации намеченной программы Года по мере нормализации эпидемической обстановки", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что за прошедшие десятилетия РФ и Корея накопили большой опыт плодотворного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. О также отметил развивающиеся межпарламентский диалог и межрегиональную кооперацию.
"Реализуются масштабные совместные инвестиционные и промышленные проекты. Хорошую отдачу дает координация усилий в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня – в том числе в рамках ООН, АТЭС, АРФ и других многосторонних структур", - отметил президент.
В пресс-службе добавили, что глава РФ выразил уверенность в том, что РФ и Корея продолжать развивать партнерские связи на благо народов двух стран и в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.
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