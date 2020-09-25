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Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
Президент России Владимир Путин поздравил президента Кореи Мун Чжэ Ина с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений, отметив, что Москва будет... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:27
2020-09-25T10:27
мун чжэ ин
корейский полуостров
владимир путин
южная корея
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил президента Кореи <a href="http://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In/" target="_blank" data-auto="true">Мун Чжэ Ина</a> с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений, отметив, что Москва будет готова провести Год взаимных обменов с <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореей</a> при нормализации эпидемиологический обстановки, но пока это сделать нельзя, сообщила пресс-служба Кремля.Путин подчеркнул, что за прошедшие десятилетия РФ и Корея накопили большой опыт плодотворного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. О также отметил развивающиеся межпарламентский диалог и межрегиональную кооперацию.В пресс-службе добавили, что глава РФ выразил уверенность в том, что РФ и Корея продолжать развивать партнерские связи на благо народов двух стран и в интересах упрочения безопасности и стабильности на <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейском полуострове</a> и в Северо-Восточной Азии в целом.
https://ria.ru/20200605/1572536075.html
https://ria.ru/20200316/1568664595.html
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корейский полуостров
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мун чжэ ин, корейский полуостров, владимир путин, южная корея, политика

Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей

10:27 25.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Кореи Мун Чжэ Ина с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений, отметив, что Москва будет готова провести Год взаимных обменов с Южной Кореей при нормализации эпидемиологический обстановки, но пока это сделать нельзя, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Владимирович Путин с сожалением отметил, что пандемия коронавирусной инфекции не позволяет провести в намеченные сроки Год взаимных обменов, приуроченный к юбилею дипломатических отношений, подчеркнув готовность Москвы приступить к реализации намеченной программы Года по мере нормализации эпидемической обстановки", - говорится в сообщении.
Сеул - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
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Путин подчеркнул, что за прошедшие десятилетия РФ и Корея накопили большой опыт плодотворного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. О также отметил развивающиеся межпарламентский диалог и межрегиональную кооперацию.
"Реализуются масштабные совместные инвестиционные и промышленные проекты. Хорошую отдачу дает координация усилий в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня – в том числе в рамках ООН, АТЭС, АРФ и других многосторонних структур", - отметил президент.
В пресс-службе добавили, что глава РФ выразил уверенность в том, что РФ и Корея продолжать развивать партнерские связи на благо народов двух стран и в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.
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Мун Чжэ ИнКорейский полуостровВладимир ПутинЮжная КореяПолитика
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