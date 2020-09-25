https://ria.ru/20200925/oae-1577737126.html
В ОАЭ сотни туристов оштрафованы за нарушение правил борьбы с COVID-19
В ОАЭ полиция выписала штрафы сотням туристов за нарушение правил профилактики COVID-19, начиная с марта 2020 года, сообщает Gulfnews. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:57
2020-09-25T10:57
2020-09-25T10:57
штрафы
туристы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
оаэ
дубай (город)
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. </strong>В ОАЭ полиция выписала штрафы сотням туристов за нарушение правил профилактики COVID-19, начиная с марта 2020 года, <a href="https://gulfnews.com/uae/over-700-beachgoers-in-dubai-fined-for-flouting-covid-19-regulations-1.74041890" target="_blank">сообщает</a> Gulfnews.Пляжи в эмирате были открыты еще в конце мая 2020 года на фоне ослабления режима карантина и они сразу привлекли тысячи отдыхающих.Как рассказал директор отделения портовой полиции в Дубае Саид Аль Мадани, по состоянию на 20 сентября пляжные патрули выписали 721 штраф. "Чтобы выявить нарушителей, используются дроны. Также к работе привлекли патрульных на велосипедах, лодках и другом транспорте", — добавил офицер.Он уточнил, что дроны, оснащенные камерами, "сканировали" прибрежные территории днем и ночью и выдавали голосовые предупреждения.За несоблюдение социальной дистанции и отсутствие маски на пляже штраф составляет три тысячи дирхамов, то есть более 800 долларов.По данным министерства здравоохранения ОАЭ, на 22 сентября 2020 года, общее число зараженных достигло 86,5 тысячи, из них 76 тысяч пациентов полностью выздоровели, 405 – скончались.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
оаэ
дубай (город)
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штрафы, туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, оаэ, дубай (город)
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.
В ОАЭ полиция выписала штрафы сотням туристов за нарушение правил профилактики COVID-19, начиная с марта 2020 года, сообщает
Gulfnews.
Пляжи в эмирате были открыты еще в конце мая 2020 года на фоне ослабления режима карантина и они сразу привлекли тысячи отдыхающих.
Как рассказал директор отделения портовой полиции в Дубае Саид Аль Мадани, по состоянию на 20 сентября пляжные патрули выписали 721 штраф.
"Чтобы выявить нарушителей, используются дроны. Также к работе привлекли патрульных на велосипедах, лодках и другом транспорте", — добавил офицер.
Он уточнил, что дроны, оснащенные камерами, "сканировали" прибрежные территории днем и ночью и выдавали голосовые предупреждения.
За несоблюдение социальной дистанции и отсутствие маски на пляже штраф составляет три тысячи дирхамов, то есть более 800 долларов.
По данным министерства здравоохранения ОАЭ, на 22 сентября 2020 года, общее число зараженных достигло 86,5 тысячи, из них 76 тысяч пациентов полностью выздоровели, 405 – скончались.